16:17
Общество

В Бишкеке пройдет акция, направленная на профилактику ДТП

Завтра, 30 сентября, в 11.00 управление Патрульной службы милиции проведет акцию, направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил начальник пресс-службы УПСМ Нурсултан Муратбеков.

По его данным, в рамках мероприятия по городу будут курсировать эвакуаторы с автомобилями и мототранспортом, попавшими в ДТП. Цель акции — пропаганда безопасности дорожного движения и привлечение внимания общества к проблеме ДТП.

После завершения акции на центральной площади Ала-Тоо водителям раздадут памятные подарки и книжки по Правилам дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345299/
просмотров: 272
