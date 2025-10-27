09:51
В Бишкеке прошла акция посадки деревьев как символ победы над раком

Фото из архива Алмагуль Ибраевой

В столичном парке имени Боталиева появилась «Аллея жизни» в поддержку женщин, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями. Участники акции высадили сотню деревьев: 60 штук катальпы и 40 штук кленов. Об этом 24.kg рассказала заместитель руководителя общественного объединения «Онкомастерская «Вместе ради жизни» Алмагуль Ибраева.

В мероприятии приняли участие мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, представители Минздрава, Жогорку Кенеша, ведущие врачи-онкологи Национального центра онкологии, а также женщины, победившие рак, и те, кто находится в процессе лечения.

Акция организована общественным объединением «Онкомастерская «Вместе ради жизни» и приурочена к Всемирному месяцу борьбы с раком молочной железы.

Алмагуль Ибраева подчеркнула, что эта акция — не просто вклад женщин в озеленение и благоустройство столицы, но и живой символ для каждого, кого коснулась эта болезнь.

«Мы организовали эту акцию как посыл всему миру — «продолжение жизни вопреки всему». Подобно молодым деревьям, которые, преодолевая все препятствия, тянутся к солнцу, женщины, прошедшие через онкологию, стремятся к здоровому и светлому будущему», — сказала она.

Замруководителя общественного объединения добавила, что планирует сделать акцию посадки деревьев ежегодной традицией. Она надеется, что государство поддержит инициативу.
