11:36
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Общество

Более 268 тысяч человек решили заменить бессрочные водительские удостоверения

С 15 января по 28 февраля по республике приняли 268 тысяч 213 заявлений на замену бессрочных водительских удостоверений. Об этом 24.kg сообщили в Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава.

По данным пресс-службы, кроме того, поступило 35 тысяч 565 заявлений на замену водительских удостоверений с установленным сроком действия.

В центре отметили, что с момента начала кампании по замене водительских удостоверений от граждан активно поступают заявления. Только за февраль поступило 140 тысяч 750 заявлений.

Из них на замену бессрочных водительских удостоверений:

  • онлайн — 82 тысячи 816 заявлений;
  • офлайн — 39 тысяч 276.

Также на замену истекших 10-летних водительских удостоверений зарегистрированы:

  • онлайн — 8 тысяч 419 заявлений;
  • офлайн — 10 тысяч 239.

Напомним, в Кыргызстане проходит кампания по замене бессрочных водительских удостоверений. Это бесплатно, а также нет необходимости предоставлять медицинскую справку формы 083.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365449/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: Систему автошкол меняем ради спасения жизней
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
В Манасе образовались очереди из-за замены водительских прав
Платная замена бессрочных водительских прав обойдется кыргызстанцам в 779 сомов
Очереди за справкой 083 в поликлиниках. Ажиотаж по замене водительских прав
Обмен водительских удостоверений остается бесплатным — власти дали разъяснение
В 2026 году в школах введут шесть профильных предметов по вождению автомобилей
В Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и водительских прав
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели вновь похолодает. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 марта В Бишкеке в начале недели вновь похолодает. Прогноз погоды на 9-11 марта
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
11 марта, среда
11:30
Садыр Жапаров: В борьбе с коррупцией не пощажу даже родного брата Садыр Жапаров: В борьбе с коррупцией не пощажу даже род...
11:23
Президент КР пояснил, зачем нужна ротация студентов между регионами
11:23
Девять из десяти кандидатов на пост главы МЧС оказались замешаны в коррупции
11:21
Президент Кыргызстана призвал депутатов не допускать раскола в парламенте
11:18
Для проезда фур закрыли пост «Сосновка» на трассе Бишкек — Ош