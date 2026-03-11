Более 268 тысяч человек решили заменить бессрочные водительские удостоверения

С 15 января по 28 февраля по республике приняли 268 тысяч 213 заявлений на замену бессрочных водительских удостоверений. Об этом 24.kg сообщили в Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава.

По данным пресс-службы, кроме того, поступило 35 тысяч 565 заявлений на замену водительских удостоверений с установленным сроком действия.

В центре отметили, что с момента начала кампании по замене водительских удостоверений от граждан активно поступают заявления. Только за февраль поступило 140 тысяч 750 заявлений.

Из них на замену бессрочных водительских удостоверений:

онлайн — 82 тысячи 816 заявлений;

офлайн — 39 тысяч 276.

Также на замену истекших 10-летних водительских удостоверений зарегистрированы:

онлайн — 8 тысяч 419 заявлений;

офлайн — 10 тысяч 239.

Напомним, в Кыргызстане проходит кампания по замене бессрочных водительских удостоверений. Это бесплатно, а также нет необходимости предоставлять медицинскую справку формы 083.