Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что убитому секретарю Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани «немедленно нашли замену».

Политическая система Ирана устойчива и не зависит от конкретных личностей, подчеркнул он.

«Я не знаю, почему американцы и израильтяне до сих пор не поняли этот момент: Исламская Республика Иран имеет сильную политическую структуру с устоявшимися политическими, экономическими и социальными институтами», — сказал Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, присутствие или отсутствие одного человека не влияет на эту структуру. Он отметил, что, несмотря на убийство верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, система продолжила существование.

Аббас Аракчи также добавил, что Тегеран готов выслушать предложения посредников о прекращении войны.

«Если будет предложение о прекращении войны, соответствующее нашим условиям.., а ущерб, понесенный Ираном, будет компенсирован, то мы, безусловно, выслушаем его. Мы не верим в прекращение огня. Мы верим в окончание войны. Окончание войны означает именно это — прекращение войны на всех фронтах», — пояснил он.

Ранее Израиль заявил, что Али Лариджани погиб в результате авиаудара, Тегеран информацию подтвердил. Корпус стражей исламской революции уже пообещал отомстить за эту смерть.