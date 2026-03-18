21:22
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Власть
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Убитому Али Лариджани «немедленно нашли замену» — МИД страны

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что убитому секретарю Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани «немедленно нашли замену».

Политическая система Ирана устойчива и не зависит от конкретных личностей, подчеркнул он.

из архива
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

«Я не знаю, почему американцы и израильтяне до сих пор не поняли этот момент: Исламская Республика Иран имеет сильную политическую структуру с устоявшимися политическими, экономическими и социальными институтами», — сказал Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, присутствие или отсутствие одного человека не влияет на эту структуру. Он отметил, что, несмотря на убийство верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, система продолжила существование.

Аббас Аракчи также добавил, что Тегеран готов выслушать предложения посредников о прекращении войны.

«Если будет предложение о прекращении войны, соответствующее нашим условиям.., а ущерб, понесенный Ираном, будет компенсирован, то мы, безусловно, выслушаем его. Мы не верим в прекращение огня. Мы верим в окончание войны. Окончание войны означает именно это — прекращение войны на всех фронтах», — пояснил он.

Ранее Израиль заявил, что Али Лариджани погиб в результате авиаудара, Тегеран информацию подтвердил. Корпус стражей исламской революции уже пообещал отомстить за эту смерть.
Ссылка: https://24.kg/vlast/366533/
просмотров: 866
Версия для печати
Материалы по теме
Популярные новости
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата
Бизнес
«Оптима Банк» продолжает раздавать миллионы
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
