Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта

Акция по бесплатной замене бессрочных водительских удостоверений завершится 31 марта. Об этом 24.kg сообщили в Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава.

По данным специалистов, заменить документы, в которых не указан срок окончания действия, можно до 31 декабря 2026 года — также без предъявления медицинской справки 083, но уже с госпошлиной.

С 1 апреля замена прав обойдется в 1 тысячу 389 сомов.

Для замены бессрочного водительского удостоверения:

не должно быть неоплаченных административных и муниципальных штрафов;

штрафы по системе «Безопасный город» необходимо оплатить заранее;

обязательна регистрация на территории Кыргызской Республики.

Водительские удостоверения старого образца пока действительны, однако в ближайшее время подлежат обязательной замене.

Напомним, в Кыргызстане с 15 января проходит кампания по замене бессрочных водительских удостоверений — бесплатно и без медицинской справки формы 083.

С 15 января по 28 февраля по республике приняли 268 тысяч 213 заявлений на замену бессрочных водительских удостоверений.