09:00
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Общество

Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта

Акция по бесплатной замене бессрочных водительских удостоверений завершится 31 марта. Об этом 24.kg сообщили в Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава.

По данным специалистов, заменить документы, в которых не указан срок окончания действия, можно до 31 декабря 2026 года — также без предъявления медицинской справки 083, но уже с госпошлиной.

С 1 апреля замена прав обойдется в 1 тысячу 389 сомов.

 Для замены бессрочного водительского удостоверения:

  • не должно быть неоплаченных административных и муниципальных штрафов;
  • штрафы по системе «Безопасный город» необходимо оплатить заранее;
  • обязательна регистрация на территории Кыргызской Республики.

Водительские удостоверения старого образца пока действительны, однако в ближайшее время подлежат обязательной замене.

Напомним, в Кыргызстане с 15 января проходит кампания по замене бессрочных водительских удостоверений — бесплатно и без медицинской справки формы 083.

С 15 января по 28 февраля по республике приняли 268 тысяч 213 заявлений на замену бессрочных водительских удостоверений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367320/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Очно, вечером, онлайн. Как будут готовить водителей категорий «В»
Атака на Иран. Убитому Али Лариджани «немедленно нашли замену» — МИД страны
Более 268 тысяч человек решили заменить бессрочные водительские удостоверения
Садыр Жапаров: Систему автошкол меняем ради спасения жизней
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
В Манасе образовались очереди из-за замены водительских прав
Платная замена бессрочных водительских прав обойдется кыргызстанцам в 779 сомов
Очереди за справкой 083 в поликлиниках. Ажиотаж по замене водительских прав
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Отопление в&nbsp;Бишкеке отключат на&nbsp;следующей неделе&nbsp;&mdash; мэрия Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
25 марта, среда
08:51
Как хранят личные данные кыргызстанцев, рассказали в ОАО «Тундук» Как хранят личные данные кыргызстанцев, рассказали в ОА...
08:48
В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 3
08:47
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
08:46
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
08:38
В Кара-Балте городскому парку присвоено имя выдающегося поэта Алыкула Осмонова
24 марта, вторник
23:35
Для навигации. Китай вывел на околоземную орбиту группу спутников CentiSpace-2
23:14
Национальной футбольной академии Кыргызстана присвоен статус талантов FIFA
22:40
Северную объездную дорогу в Бишкеке сделают шестиполосной