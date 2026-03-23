Очно, вечером, онлайн. Как будут готовить водителей категорий «В»

В Кыргызстане утвердили государственные образовательные стандарты начального профессионального образования по подготовке водителей. Об этом сообщило Министерство просвещения.
Согласно госстандарту по подготовке водителя автомобиля категории «В», предусмотрены формы обучения:
- очная;
- очно-вечерняя;
- дистанционная (онлайн).
При освоении программ онлайн практические занятия обязательно должны проводиться в сопровождении инструктора.
Абитуриент при поступлении должен иметь один из следующих документов:
- аттестат о среднем общем образовании;
- свидетельство об основном общем образовании.
Нормативный срок освоения образовательной программы по профессии при очной форме обучения составляет:
- на базе основного общего и среднего общего образования — 10 месяцев;
- программы профессиональной подготовки, переподготовки — до 1 года.
Трудоемкость образовательной программы за учебный год (10 месяцев при стандартном обучении) составляет не менее 320 часов, с учетом включения лабораторно-практических занятий по предметам и 70 часов практического вождения.
Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.
- Преподаватели ПДД должны иметь профильное образование, стаж не менее трех лет.
- Инструкторы по вождению: стаж не менее пяти лет.
- Преподаватели по оказанию первой медицинской помощи: с медицинским образованием.
Госстандарт направлен на повышение качества подготовки водителей, что, по мнению чиновников, будет способствовать снижению аварийности, улучшению профессиональных компетенций выпускников и повышению безопасности на дорогах.
Подробнее с госстандартом можно ознакомиться на сайте Минпросвещения.
Ранее сообщалось, что с сентября 2026 года общеобразовательные школы начнут обучать учеников по шести профильным предметам, которые связаны с вождением и автотранспортом.
В начале ноября управделами президента Каныбек Туманбаев заявил, что все частные автошколы в стране будут закрыты, а сроки обучения — увеличены.
Президент Садыр Жапаров заявил, что «до 90 процентов водительских удостоверений в прошлые годы получены без полноценного обучения». Теперь, по его словам, покупка прав будет невозможна.