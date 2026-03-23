Очно, вечером, онлайн. Как будут готовить водителей категорий «В»

В Кыргызстане утвердили государственные образовательные стандарты начального профессионального образования по подготовке водителей. Об этом сообщило Министерство просвещения.

Согласно госстандарту по подготовке водителя автомобиля категории «В», предусмотрены формы обучения:

очная;

очно-вечерняя;

дистанционная (онлайн).

При освоении программ онлайн практические занятия обязательно должны проводиться в сопровождении инструктора.

Абитуриент при поступлении должен иметь один из следующих документов:

аттестат о среднем общем образовании;

свидетельство об основном общем образовании.

Нормативный срок освоения образовательной программы по профессии при очной форме обучения составляет:

на базе основного общего и среднего общего образования — 10 месяцев;

программы профессиональной подготовки, переподготовки — до 1 года.

Трудоемкость образовательной программы за учебный год (10 месяцев при стандартном обучении) составляет не менее 320 часов, с учетом включения лабораторно-практических занятий по предметам и 70 часов практического вождения.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.

Преподаватели ПДД должны иметь профильное образование, стаж не менее трех лет.

Инструкторы по вождению: стаж не менее пяти лет.

Преподаватели по оказанию первой медицинской помощи: с медицинским образованием.

Госстандарт направлен на повышение качества подготовки водителей, что, по мнению чиновников, будет способствовать снижению аварийности, улучшению профессиональных компетенций выпускников и повышению безопасности на дорогах.

Подробнее с госстандартом можно ознакомиться на сайте Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что с сентября 2026 года общеобразовательные школы начнут обучать учеников по шести профильным предметам, которые связаны с вождением и автотранспортом.

В начале ноября управделами президента Каныбек Туманбаев заявил, что все частные автошколы в стране будут закрыты, а сроки обучения — увеличены.

Президент Садыр Жапаров заявил, что «до 90 процентов водительских удостоверений в прошлые годы получены без полноценного обучения». Теперь, по его словам, покупка прав будет невозможна.