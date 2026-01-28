Садыр Жапаров: Систему автошкол меняем ради спасения жизней

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» объяснил причины передачи автошкол в государственное управление. По его словам, решение направлено на ликвидацию коррупционных схем в сфере подготовки водителей и повышение качества обучения, что напрямую связано с ростом числа дорожных аварий.

Глава государства отметил, что в прежней системе годами процветали коррупционные практики: многие автошколы выдавали сертификаты без реального обучения, а экзамены в госучреждении «Унаа» зачастую сдавались за деньги.

Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров напомнил, что ежегодно на дорогах Кыргызстана погибает более 900 человек.

По словам президента, после ужесточения контроля оказалось, что значительная часть выпускников частных автошкол не может сдать экзамен даже с десятой попытки. Это подтверждает, что обучение было формальным и не обеспечивало необходимых навыков.

Он подчеркнул, что одной из ключевых причин аварийности является низкий уровень подготовки водителей в частных автошколах и практика «покупки» водительских удостоверений.

«Это огромные людские потери. В некоторых случаях — сопоставимые с военными действиями. Мы обязаны закрыть коррупционные схемы, потому что речь о человеческих жизнях», — заявил президент.

По словам главы государства, новые государственные автошколы будут обеспечены современной учебной базой, обновленной техникой и квалифицированными инструкторами. Обучение будет охватывать не только практику вождения, но и технические основы, Правила дорожного движения и культуру поведения на дороге.

Также он подчеркнул, что специалисты частных автошкол не останутся без работы: их планируют привлекать к работе в государственных автошколах.

Президент заявил, что с сентября этого года Правила дорожного движения войдут в школьную программу.

Выпускники смогут сдавать экзамен на водительские права без прохождения дополнительных курсов.

Президент призвал граждан не поддаваться попыткам отдельных групп создать негативный фон вокруг реформы.

«Некоторые пытаются раскачать ситуацию, защищая свой коммерческий интерес. Не поддавайтесь. Чуть позже все станет ясно: система будет прозрачной, честной и ориентированной на безопасность людей», — отметил он.