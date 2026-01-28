13:04
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Власть

Садыр Жапаров: Систему автошкол меняем ради спасения жизней

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» объяснил причины передачи автошкол в государственное управление. По его словам, решение направлено на ликвидацию коррупционных схем в сфере подготовки водителей и повышение качества обучения, что напрямую связано с ростом числа дорожных аварий.

Глава государства отметил, что в прежней системе годами процветали коррупционные практики: многие автошколы выдавали сертификаты без реального обучения, а экзамены в госучреждении «Унаа» зачастую сдавались за деньги.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента
По словам президента, после ужесточения контроля оказалось, что значительная часть выпускников частных автошкол не может сдать экзамен даже с десятой попытки. Это подтверждает, что обучение было формальным и не обеспечивало необходимых навыков.

Садыр Жапаров напомнил, что ежегодно на дорогах Кыргызстана погибает более 900 человек.

Он подчеркнул, что одной из ключевых причин аварийности является низкий уровень подготовки водителей в частных автошколах и практика «покупки» водительских удостоверений.

«Это огромные людские потери. В некоторых случаях — сопоставимые с военными действиями. Мы обязаны закрыть коррупционные схемы, потому что речь о человеческих жизнях», — заявил президент.

Читайте по теме
В парламенте критикуют инициативу 10-месячного обучения на водительские права

По словам главы государства, новые государственные автошколы будут обеспечены современной учебной базой, обновленной техникой и квалифицированными инструкторами. Обучение будет охватывать не только практику вождения, но и технические основы, Правила дорожного движения и культуру поведения на дороге.

Также он подчеркнул, что специалисты частных автошкол не останутся без работы: их планируют привлекать к работе в государственных автошколах.

Президент заявил, что с сентября этого года Правила дорожного движения войдут в школьную программу.

Выпускники смогут сдавать экзамен на водительские права без прохождения дополнительных курсов.

Президент призвал граждан не поддаваться попыткам отдельных групп создать негативный фон вокруг реформы.

«Некоторые пытаются раскачать ситуацию, защищая свой коммерческий интерес. Не поддавайтесь. Чуть позже все станет ясно: система будет прозрачной, честной и ориентированной на безопасность людей», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359591/
просмотров: 503
Версия для печати
Материалы по теме
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
В Манасе образовались очереди из-за замены водительских прав
В Кыргызстане вводят контроль средней скорости на дорогах: МВД объясняет, зачем
Мопеды и ДТП с тяжкими последствиями: МВД предлагает изменения в законы
Секунда, которая решает все. УПСМ Бишкека просит водителей не игнорировать ПДД
За неделю в Кыргызстане выявили более 20 тысяч нарушений ПДД
Экс-муфтий Максат ажы Токтомушев рассказал о культуре поведения на дорогах
За неделю ГУОБДД выявило более 19 тысяч фактов нарушения ПДД
В Кыргызстане за неделю выявлено более 23 тысяч нарушений ПДД
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
Не&nbsp;просто без переплат, а&nbsp;в&nbsp;плюс: как в&nbsp;сети&nbsp;О! зарабатывают бонусы Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
28 января, среда
13:00
В Бишкеке снег не ожидается. Прогноз погоды на 29 января — 1 февраля В Бишкеке снег не ожидается. Прогноз погоды на 29 январ...
12:31
Садыр Жапаров: Систему автошкол меняем ради спасения жизней
12:23
Дотационные рейсы из Бишкека в Раззаков выполняются шесть раз в неделю
12:16
Делегация Жогорку Кенеша с официальным визитом посетит Россию в конце марта
12:11
Депутат: Качество строящихся школ оставляет желать лучшего, а спросить не с кого