Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О проведении временной национальной кампании по бесплатной замене водительских удостоверений».

Кампания стартует 15 января 2026 года и продлится до принятия уполномоченным госорганом решения о ее завершении.

Согласно документу, бесплатно заменят водительские удостоверения, ранее выданные без указания срока действия, на удостоверения установленного образца. В период кампании медицинская справка (форма 083) не требуется.

Проведение кампании возложено на Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава при Управлении делами президента.

Центр обеспечит выдачу и регистрацию удостоверений за счет собственных средств, а государственное учреждение «Кызмат» — их персонификацию также без привлечения средств республиканского бюджета.

Изготовление водительских удостоверений рекомендовано ОАО «Учкун», доставку — ОАО «Кыргыз почтасы»; обе компании выполнят работы за счет собственных средств.

Для граждан Кыргызстана за рубежом Министерству иностранных дел поручено рассмотреть исключение требования о медсправке, выданной иностранными медучреждениями, на период кампании.

Консульские сборы будут взиматься в установленном порядке.

Отмечается, что бессрочные водительские удостоверения после замены утрачивают силу и дальнейшему использованию не подлежат.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок принять необходимые меры по реализации указа.

Указ вступает в силу с 15 января 2026 года и подлежит официальному опубликованию.