В Манасе образовались очереди из-за замены водительских прав

У здания Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава в Манасе собрались десятки граждан. Все они пришли для замены бессрочных водительских удостоверений.

Читайте по теме Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут

Как сообщили в самой организации, ажиотаж возник после отмены требования предоставлять медицинскую справку формы 083 при замене удостоверений. На фоне этого резко увеличилось число желающих воспользоваться услугой.

В связи с наплывом посетителей отдельные пункты «Унаа» сейчас работают без выходных. Вместе с тем онлайн-сервис замены водительских удостоверений через портал «Тундук» временно недоступен — система обновляется.

В учреждении заверили, что сервис запустят в ближайшее время. После обновления также станет доступна возможность бесплатной замены бессрочных водительских удостоверений.