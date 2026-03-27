Ажиотаж в Бишкеке: сотни людей стоят в очередях за бесплатной заменой прав

В Восточном отделении Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава в Бишкеке наблюдается ажиотаж из-за бесплатной замены водительских удостоверений.

По словам горожан, люди занимают очередь с раннего утра. Некоторые приходят к 7.00, но даже в это время у входа уже сотни человек.

«Я пришел в 7.40, но к этому времени тут собралось около 200 человек. Талоны раздают вручную, возникают давка и споры», — рассказал один из бишкекчан.

Он отметил, что многие стараются успеть обменять бессрочные водительские права бесплатно до завершения акции, которая действует до 1 апреля. Ради этого горожане отпрашиваются с работы и проводят в очередях весь день.

«Нам обещали онлайн, но по факту ничего не работает. Мне дали талон с номером 600, сказали, что очередь дойдет только к вечеру. Стоять весь день на жаре смысла нет», — пожаловался мужчина.

В госцентре подтвердили, что услуга временно недоступна в приложении «Тундук» из-за обновлений. В связи с наплывом посетителей в отделении открыли дополнительные окна обслуживания.

В пресс-службе сообщили, что до конца марта сотрудники будут работать без выходных и обеденных перерывов — до последнего обратившегося.

«Сегодня будут обслужены все, кто получил номер в очереди», — заверили в ведомстве.

Отметим, что после 1 апреля замена бессрочных водительских удостоверений станет платной — в среднем около 1 тысячи 389 сомов.