Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня

В Кыргызстане проводится поэтапная замена бессрочных водительских удостоверений старого образца. Зачем это нужно, как это сделать и что ждет тех, кто не станет менять документы, в материале 24.kg.

1 Обязательно ли менять права? Да. Пока еще водительские удостоверения старого образца действуют, но в ближайшее время они подлежат обязательной замене.

2 В течение какого времени это нужно сделать? Для удобства граждан предоставляют переходный период. С 15 января по 15 февраля старые бессрочные водительские удостоверения можно обменять бесплатно. Те, кто не успеет или не имеет возможности заменить права во время акции, смогут сделать это позже на платной основе. По завершении переходного периода старые удостоверения утратят силу и будут подлежать обязательной замене. По данным Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава при управделами президента, дополнительную информацию о сроках и дальнейших этапах перехода будут доводить до населения официально.

3 Для чего нужна замена? Это обусловлено тем, что водительские удостоверения старого образца не оцифрованы, не признаются в ряде зарубежных стран, имеют слабые защитные элементы и устаревшие фотографии. Это затрудняет идентификацию личности и создает риски злоупотреблений. Новые водительские удостоверения соответствуют международным требованиям, обладают усиленными защитными элементами и обеспечивают более высокий уровень безопасности. В целях создания максимально удобных условий для граждан при замене бессрочных водительских удостоверений государство приняло упрощающие меры: не нужна медицинская справка формы 083;

можно оформить замену водительских удостоверений через систему «Түндүк» в онлайн-формате;

оптимизирован порядок получения услуги, что позволяет пройти процедуру без спешки и дополнительных затрат.

4 Как получить новое удостоверение? Гражданам, чьи водительские удостоверения отображаются в системе «Түндүк», рекомендуют оформлять замену в онлайн-формате без посещения филиалов центра. Для этого в разделе «Услуги» нужно выбрать «Автотранспорт и вождение», затем графу «Подача заявки на замену водительского удостоверения». После заявителю необходимо выбрать адрес получения документов и пройти фотоидентификацию. Жителям Чуйской области при оформлении заявки в мобильном приложении «Түндүк» рекомендуют выбирать ближайшие территориальные подразделения, расположенные в Бишкеке: Восточный, Аламединский или Таш-Добонский отдел. Гражданам, чьи водительские удостоверения не оцифрованы и не отображаются в системе «Түндүк», необходимо лично обратиться в соответствующие филиалы для замены документов.

5 Скольких граждан ждет такая процедура? Точное количество выданных бессрочных удостоверений неизвестно. Часть граждан уже заменила свои документы.

6 Как долго ждать новые документы? Срок изготовления водительского удостоверения составляет до четырех рабочих дней с момента подачи заявления. Заявитель имеет возможность отслеживать статус рассмотрения заявления через «личный кабинет» в мобильном приложении «Түндүк». Для проверки статуса заявления (в случае его отклонения) необходимо перейти в раздел «Оформить заявку», где отображаются текущий статус обращения и причина отклонения. В случае отклонения заявитель подает заявление повторно, при необходимости загрузив новое фото.