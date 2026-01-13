Платная замена бессрочных водительских прав обойдется кыргызстанцам в 779 сомов

Строгих сроков платной замены бессрочных водительских прав в Кыргызстане пока нет. Об этом 24.kg сообщили в Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава при управделами президента.

Отметим, что с 15 января по 15 февраля старые бессрочные водительские удостоверения можно обменять на документы нового образца бесплатно.

«Точное количество выданных бессрочных удостоверений неизвестно — в разные годы выдавалось разное количество. Часть граждан уже заменили свои документы. Месячный срок акции по бесплатной замене определен с расчетом, что успеем обслужить всех желающих. Те, кто не успеет или не имеет возможности заменить права во время акции, смогут сделать это в течение 2026 года на платной основе. Конкретного дедлайна для платной замены пока нет», — пояснили в центре.

Платная замена водительского удостоверения обойдется в 779 сомов, не считая стоимости медицинской справки формы 083 (724 сома).

В центре добавили, что все остальные категории граждан обслуживаются в обычном порядке без изменений.