10:18
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Общество

Платная замена бессрочных водительских прав обойдется кыргызстанцам в 779 сомов

Строгих сроков платной замены бессрочных водительских прав в Кыргызстане пока нет. Об этом 24.kg сообщили в Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава при управделами президента.

Отметим, что с 15 января по 15 февраля старые бессрочные водительские удостоверения можно обменять на документы нового образца бесплатно.

«Точное количество выданных бессрочных удостоверений неизвестно — в разные годы выдавалось разное количество. Часть граждан уже заменили свои документы. Месячный срок акции по бесплатной замене определен с расчетом, что успеем обслужить всех желающих. Те, кто не успеет или не имеет возможности заменить права во время акции, смогут сделать это в течение 2026 года на платной основе. Конкретного дедлайна для платной замены пока нет», — пояснили в центре.

Платная замена водительского удостоверения обойдется в 779 сомов, не считая стоимости медицинской справки формы 083 (724 сома).

В центре добавили, что все остальные категории граждан обслуживаются в обычном порядке без изменений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357597/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы могут бесплатно поменять бессрочные водительские удостоверения
Во время получения справки 083 медики предлагают пройти тест на гепатиты и ВИЧ
Очереди за медсправкой 083. Нагрузка на поликлиники выросла в шесть раз
Очереди за справкой 083 в поликлиниках. Ажиотаж по замене водительских прав
Обмен водительских удостоверений остается бесплатным — власти дали разъяснение
Кабмин КР утвердил новый образец национального водительского удостоверения
Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить
РФ признает водительские права стран, где русский язык имеет официальный статус
Действующие частные автошколы продолжат работу как государственные
США вводят новые правила при продлении коммерческих водительских удостоверений
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
10:14
Выдавали себя за сотрудников МВД. В Бишкеке нашли подозреваемых в мошенничестве Выдавали себя за сотрудников МВД. В Бишкеке нашли подоз...
10:12
Платная замена бессрочных водительских прав обойдется кыргызстанцам в 779 сомов
10:09
Массовые акции и беспорядки. Госдеп просит граждан США покинуть Иран
10:08
Трамвай через юг Бишкека: новую линию хотят провести от 12 микрорайона в центр
09:52
Нехватка учителей. В школах Бишкека около 450 свободных ставок