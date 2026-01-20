Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период

Водительские удостоверения старого образца продолжают действовать на территории Кыргызстана. Для замены на документы нового образца предусмотрен специальный льготный (переходный) период.

В Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава при управделами президента напомнили, что изначально данный период был установлен с 15 января по 15 февраля. Однако в связи с активными обращениями граждан государством принято решение о предоставлении дополнительного времени.

В результате этого срок действия льготной кампании продлен на временно неопределенный период и без установленного дедлайна.

В течение переходного периода водительские удостоверения старого образца сохраняют юридическую силу на территории КР. По завершении этого периода такие удостоверения утратят силу и будут подлежать обязательной замене на водительские удостоверения нового образца.

В связи с увеличением количества обращений граждан госцентр призывает население не создавать ажиотаж и панические настроения.

Продление срока действия льготного (упрощенного) порядка позволяет гражданам спокойно и планомерно воспользоваться предоставленными возможностями.

Для ускорения процесса обслуживания гражданам рекомендуется:

перед визитом в подразделения либо подачей заявления онлайн иметь при себе паспорт и бессрочное водительское удостоверение старого образца;

заранее проверить наличие административных штрафов и при необходимости оплатить их, поскольку наличие неоплаченных штрафов может привести к задержке в оказании услуги.

Гражданам, чьи водительские удостоверения не оцифрованы и не отображаются в системе «Түндүк», необходимо лично обратиться в соответствующие филиалы для замены документов. Остальным рекомендуется оформлять замену в онлайн-формате без посещения подразделений.

Дополнительная информация о сроках и последующих этапах поэтапной замены будет доводиться до населения официально через средства массовой информации и официальные каналы.