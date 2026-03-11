В Минтруда напомнили о выходных в связи с праздниками Орозо айт и Нооруз

В связи с празднованием Орозо айта 20 марта Министерство труда, социального обеспечения и миграции напоминает, что в соответствии с Трудовым кодексом Кыргызской Республики этот день является нерабочим.

В этой связи продолжительность рабочего дня накануне праздника сокращается на час.

Также в министерстве отметили, что в 2026 году государственный праздник Нооруз, отмечаемый 21 марта, выпадает на субботу. Согласно нормам Трудового кодекса, перенос выходного в этом случае не осуществляется.

Вместе с тем в организациях, где по условиям производства работа не может быть приостановлена, привлечение работников к работе в праздники допускается в порядке, установленном трудовым законодательством.

Минтруда призывает работодателей строго соблюдать требования трудового законодательства при организации режима рабочего времени сотрудников в праздничные и выходные дни.