В Кыргызстане более ста профессий получат особый график работы

Кабинет министров утвердил перечень категорий специалистов, имеющих особый характер работы, а также продолжительность их трудового времени. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Как отмечается, целью документа является правовое регулирование продолжительности рабочего времени отдельных категорий специалистов, занятых на работах с особым характером труда, в соответствии с требованиями ТК КР. При этом учитываются особенности условий труда и степень профессиональной нагрузки.

Постановление разработано на основе новой редакции Трудового кодекса КР. Утвержденный перечень включает более 100 категорий работников из различных сфер деятельности.

В кабмине подчеркнули, что реализация документа будет способствовать дальнейшему совершенствованию трудового законодательства, повышению эффективности нормирования труда и более качественному планированию трудовых процессов.