15:24
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

В Кыргызстане более ста профессий получат особый график работы

Кабинет министров утвердил перечень категорий специалистов, имеющих особый характер работы, а также продолжительность их трудового времени. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Как отмечается, целью документа является правовое регулирование продолжительности рабочего времени отдельных категорий специалистов, занятых на работах с особым характером труда, в соответствии с требованиями ТК КР. При этом учитываются особенности условий труда и степень профессиональной нагрузки.

Постановление разработано на основе новой редакции Трудового кодекса КР. Утвержденный перечень включает более 100 категорий работников из различных сфер деятельности.

В кабмине подчеркнули, что реализация документа будет способствовать дальнейшему совершенствованию трудового законодательства, повышению эффективности нормирования труда и более качественному планированию трудовых процессов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357515/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Штрафы с камер онлайн: кабмин обсуждает новые правила рассылки постановлений
Кабмин Кыргызстана утвердил план мероприятий до 2030 года
Рывок до 2030-го: кабмин утвердил масштабный план с ростом ВВП до $30 миллиардов
В КР изменили правила приема и отбора кадров в правоохранительных органах
Кыргызстан официально вышел из межправсовета по нефти и газу
Изменены правила назначения сотрудников в сфере водоснабжения
Кабмин изменил подход к размещению временно свободных бюджетных средств
В КР определен перечень госорганов, где родственникам разрешено работать вместе
Кабмин утвердил порядок использования имен героев эпоса «Манас»
Адылбек Касымалиев передал Минсельхозу 44 служебных автомобиля
Популярные новости
Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы
Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка &laquo;Алтай&raquo; Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка «Алтай»
Перегрев. Ввести госрегулирование цен на&nbsp;недвижимость предлагает Дастан Бекешев Перегрев. Ввести госрегулирование цен на недвижимость предлагает Дастан Бекешев
США прекращают участие в&nbsp;66&nbsp;международных организациях. Трамп подписал документ США прекращают участие в 66 международных организациях. Трамп подписал документ
Бизнес
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
12 января, понедельник
15:17
На месторождение Тоголок доставлена партия тяжелой горной техники На месторождение Тоголок доставлена партия тяжелой горн...
15:15
Проект расширения очистных сооружений в городе Ош начнется через два месяца
15:11
В Кыргызстане более ста профессий получат особый график работы
15:04
Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
14:36
Марат Иманкулов: За пять лет в стране сделано больше, чем раньше за десятилетия