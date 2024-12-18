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Власть

Жогорку Кенеш принял проект Трудового кодекса во втором и третьем чтениях

На заседании Жогорку Кенеша депутаты во втором и третьем чтениях приняли проект Трудового кодекса и законопроект о введении его в действие.

Предлагается ведение в электронном виде трудового договора, трудовой книжки, локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней предлагается установить государственные праздничные дни и нерабочие праздничные дни в республике.

Проект Трудового кодекса предусматривает упрощение процедуры условий трудового договора, трудовых отношений (заключение в электронном виде трудового договора, локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, ведение цифровой трудовой книжки), сокращение количества государственных праздничных и нерабочих праздничных дней, установление новогодних и майских каникул, отмену нормы переноса выходных дней, установление специальных мер по квотированию рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, выпускников детских домов и другое.

В ходе обсуждения депутат Медербек Алиев отметил, что необходимо рассмотреть в проекте норму о сокращении режима работы в аномальную жару.

Депутаты Гулшаркан Култаева, Айсулуу Мамашова подняли вопрос о зарплате персональных ассистентов детей с инвалидностью.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314636/
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