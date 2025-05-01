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Общество

Не выплатили зарплату. Срок исковой давности в Кыргызстане сокращен до трех лет

В целях исключениях спорных ситуаций по невыплате зарплаты в Трудовой кодекс КР внесены изменения в части исковой давности. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил инспектор Службы по контролю и надзору трудового законодательства при Минтруда Азизбек Алиханов.

По его словам, раньше не было ограничений во времени.

«Поступали, к примеру, такого рода заявления: «В 1998 году мне не выдали зарплату, прошу вас провести проверку и взыскать». Но за это время организация может быть уже ликвидирована, или на тот момент в архив не были переданы соответствующие документы. Поэтому внесены изменения», — сказал Азизбек Алиханов.

Срок исковой давности по спорам о взыскании заработной платы составляет 3 года.

Он отметил, что Кодексом о правонарушениях предусмотрена ответственность работодателя. Как правило, именно работодатель обладает контрольно-распределительными функциями, поэтому нарушения тех или иных норм исходят от него.

Что касается несвоевременной выдачи зарплаты, Кодексом о правонарушениях предусмотрена ответственность для юридических лиц в виде штрафа в размере 65 тысяч сомов. Также за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 0,25 процента от невыплаченной денежной суммы.

«За нарушение трудового законодательства есть и иные меры — привлечение к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения. Если служба выявляет правонарушения, то вносим представление вышестоящему органу о привлечении к ответственности», — добавил Азизбек Алиханов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328076/
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