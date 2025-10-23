Образовался вакуум. Федерация профсоюзов о защите прав трудящихся

В Трудовом кодексе образца 2004 года было 446 статей, а в новом кодексе, вступившем в силу в 2025-м, всего 265 статей, то есть на 181 статью меньше. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник технической и правовой инспекции Федерации профессиональных союзов КР Жениш Казакбаев.

По его словам, возможно, некоторые статьи объединили, «но образовался вакуум».

«Вопрос сейчас в том, насколько наши работники защищены законодательно. Раньше по охране труда было 64 статьи, а в настоящем кодексе стало 26. Сколько раз мы писали в Жогорку Кенеш, говорили о том, что нельзя идти на ухудшение, но все равно сократили. Несмотря на это, мы совместно со Службой по контролю и надзору трудового законодательства бьемся над образовавшимся вакуумом и наполняем Закон «Об охране труда» теми статьями, которые не попали в Трудовой кодекс. К примеру, выпала смешанная ответственность», — сказал Жениш Казакбаев.

Он отметил, что работодатель обязан обеспечить работника безопасным рабочим местом и средствами индивидуальной защиты. Должна проводиться аттестация рабочего места и протокольно оформляться. Кроме того, должен быть заключен трудовой договор.

Жениш Казакбаев с сожалением добавил, что регистрируется много несчастных случаев на производстве со смертельным исходом.

Напомним, 21 октября в Новопокровке на предприятии по изготовлению газоблоков произошел взрыв, в результате которого погибли два рабочих.