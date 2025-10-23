Несчастный случай на производстве. Права иностранных работников в КР защищены

Права иностранных работников защищены наравне с гражданами Кыргызстана. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заведующий отделом по вопросам труда отдельных категорий работников Службы по контролю и надзору трудового законодательства Азизбек Алиханов.

По его словам, Конституция не делит работников — среди них есть как граждане КР, так и иностранные лица.

«Соответственно, у иностранцев такие же права в сфере трудовых отношений, как и у остальных. В Трудовом кодексе есть отдельная статья про труд иностранцев, наша юрисдикция их тоже защищает», — сказал Азизбек Алиханов.

Он добавил, что при получении травм порядок действий единый — создается комиссия и расследуется несчастный случай.

Читайте по теме Из-за несчастных случаев на производстве в 2024 году в КР погибло 64 человека

«Если человек погиб на производстве, то будем искать родных и близких, если они сами не объявятся. Законна ли миграция в каждом конкретном случае — уже другой вопрос. Если иностранец получил травму, мы не можем сказать: «Ты, оказывается, нелегал, расследовать твой случай не будем!» Нет, свое дело проведем как положено, а уже уполномоченный орган по миграции будет принимать меры по своей линии. Возможно, это будет депортация и так далее», — пояснил Азизбек Алиханов.

Начальник технической и правовой инспекции Федерации профессиональных союзов КР Жениш Казакбаев добавил, что известно несколько несчастных случаев на производстве в КР, когда погибали граждане КНР, и проводились полноценные расследования.

Напомним, 21 октября в Новопокровке на предприятии по изготовлению газоблоков произошел взрыв, в результате которого погибли двое рабочих.