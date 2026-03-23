Махабат Тажибек вышла из заключения: «Два года я не чувствовала себя свободной»

Журналистка и руководитель проекта Temirov LIVE Махабат Тажибек кызы освобождена из-под стражи после решения суда об изменении меры пресечения.

На выходе из колонии ее встретили родственники, адвокаты, коллеги и журналисты.

Фото 24.kg

После освобождения Махабат Тажибек кызы поблагодарила всех, кто поддерживал ее в течение двух лет.

«Два года я чувствовала себя одинокой, как будто меня оставили. Но благодаря поддержке людей, международных организаций, друзей из-за рубежа — Англии, Канады, Франции, Эстонии — я выдержала. В первую очередь это милость бога», — сказала она.

Журналистка отметила, что намерена продолжить работу: «Мы два года занимались расследованиями по Кыргызстану. Теперь будем двигаться дальше — возможно, выйдем на международные расследования».

По словам Махабат Тажибек кызы, в ближайшее время она планирует встретиться с семьей, близкими и своей командой.

«Я благодарна всем, кто поддерживал, кто приносил даже небольшую помощь. Спасибо всем», — сказала журналистка.

Напомним, ранее Ленинский районный суд Бишкека изменил ей меру пресечения и освободил из-под стражи. В остальной части, включая прекращение уголовного дела, отказали.

Дело направили на новое рассмотрение после отмены приговора Верховным судом.