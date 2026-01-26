Верховный суд КР рассмотрит ходатайство по делу журналистки Махабат Тажибек кызы

Верховный суд КР 2 февраля рассмотрит ходатайство защиты журналистки Махабат Тажибек кызы, приговоренной к шести годам лишения свободы по статье о «призывах к массовым беспорядкам». Об этом сообщила правозащитник Гульшайыр Абдирасулова.

По ее данным, заседание пройдет на фоне официального заключения рабочей группы ООН, которая признала арест и содержание под стражей Махабат Тажибек кызы произвольными и противоречащими международному праву.

Махабат Тажибек кызы является матерью несовершеннолетнего ребенка, однако суд отказал ей в отсрочке исполнения наказания, несмотря на наличие такой возможности в национальном законодательстве Кыргызстана, добавляют правозащитники.

Напомним, что 16 января 2024 года в Кыргызстане прошли массовые задержания — были арестованы 11 человек, связанных с журналистскими проектами Temirov LIVE и «Айт, Айт десе». Журналистов обвинили в «призывах к массовым беспорядкам» на основании их профессиональной деятельности.

10 октября 2024 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил Махабат Тажибек кызы, руководительницу Temirov LIVE, к 6 годам лишения свободы. 18 декабря 2024-го Бишкекский городской суд подтвердил обвинительный приговор. 25 февраля 2025 года Верховный суд КР оставил приговор в силе.

Правозащитники отмечают: в своем заключении рабочая группа ООН по произвольным задержаниям установила, что Кыргызстан нарушил 7 статей Всеобщей декларации прав человека и 6 статей Международного пакта о гражданских и политических правах. И пришла к выводу, что лишение свободы Махабат Тажибек кызы стало прямым следствием законного осуществления ею свободы выражения мнения, журналистской деятельности и расследований коррупции.

В связи с заключением рабочей группы ООН по произвольным задержаниям адвокат Махабат Тажибек кызы подала в Верховный суд КР ходатайство о возобновлении производства по делу по новым обстоятельствам. Активисты призвали дипломатические миссии, международные правозащитные организации, журналистов и редакции международных и национальных СМИ присутствовать на судебном заседании в качестве наблюдателей.