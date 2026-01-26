14:03
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Общество

Верховный суд КР рассмотрит ходатайство по делу журналистки Махабат Тажибек кызы

Верховный суд КР 2 февраля рассмотрит ходатайство защиты журналистки Махабат Тажибек кызы, приговоренной к шести годам лишения свободы по статье о «призывах к массовым беспорядкам». Об этом сообщила правозащитник Гульшайыр Абдирасулова.

По ее данным, заседание пройдет на фоне официального заключения рабочей группы ООН, которая признала арест и содержание под стражей Махабат Тажибек кызы произвольными и противоречащими международному праву.

Махабат Тажибек кызы является матерью несовершеннолетнего ребенка, однако суд отказал ей в отсрочке исполнения наказания, несмотря на наличие такой возможности в национальном законодательстве Кыргызстана, добавляют правозащитники.

Напомним, что 16 января 2024 года в Кыргызстане прошли массовые задержания — были арестованы 11 человек, связанных с журналистскими проектами Temirov LIVE и «Айт, Айт десе». Журналистов обвинили в «призывах к массовым беспорядкам» на основании их профессиональной деятельности.

10 октября 2024 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил Махабат Тажибек кызы, руководительницу Temirov LIVE, к 6 годам лишения свободы. 18 декабря 2024-го Бишкекский городской суд подтвердил обвинительный приговор. 25 февраля 2025 года Верховный суд КР оставил приговор в силе.

Правозащитники отмечают: в своем заключении рабочая группа ООН по произвольным задержаниям установила, что Кыргызстан нарушил 7 статей Всеобщей декларации прав человека и 6 статей Международного пакта о гражданских и политических правах. И пришла к выводу, что лишение свободы Махабат Тажибек кызы стало прямым следствием законного осуществления ею свободы выражения мнения, журналистской деятельности и расследований коррупции.

В связи с заключением рабочей группы ООН по произвольным задержаниям адвокат Махабат Тажибек кызы подала в Верховный суд КР ходатайство о возобновлении производства по делу по новым обстоятельствам. Активисты призвали дипломатические миссии, международные правозащитные организации, журналистов и редакции международных и национальных СМИ присутствовать на судебном заседании в качестве наблюдателей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359276/
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
Судейский ценз меняют: стаж, возраст и пенсионные надбавки вынесли на обсуждение
Верховный суд впервые запускает трансляцию открытых судебных заседаний
В 2024 году количество дел о расторжении брака в КР значительно увеличилось
Главу Верховного суда возмутило неравенство в туалетах Кара-Кульджинской фемиды
Нагрузка на судей Верховного суда КР за 15 лет увеличилась на 40 процентов
Одна из организаторов июньских событий 2010 года снова предстанет перед судом
В Кыргызстане разрабатывают дорожную карту реформы судебной системы
Депутаты досрочно освободили Аската Сыдыкова от должности судьи Верховного суда
Судью Верховного суда Аската Сыдыкова предложили отстранить от должности
Судьи стран — участниц Организации тюркских государств обменяются опытом
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
В&nbsp;парламенте предложили отменить оплату по&nbsp;двойному тарифу за&nbsp;ночные смены В парламенте предложили отменить оплату по двойному тарифу за ночные смены
Мойщик автомобилей из&nbsp;Бишкека покоряет клиентов авторским рэпом Мойщик автомобилей из Бишкека покоряет клиентов авторским рэпом
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
26 января, понедельник
13:29
В Чуйской области задержана подозреваемая в самовольном захвате чужого участка В Чуйской области задержана подозреваемая в самовольном...
13:26
Верховный суд КР рассмотрит ходатайство по делу журналистки Махабат Тажибек кызы
13:18
Депутат предлагает внедрить приложение «Бизнес Тундук» для мигрантов
13:13
Роза Айтматова о религиозных традициях их семьи и отношении брата к исламу
12:46
Сестра писателя призвала прекратить спекуляции вокруг имени Чингиза Айтматова