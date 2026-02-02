В Верховном суде перенесли рассмотрение дела журналистки Махабат Тажибек кызы

Верховный суд Кыргызстана сегодня перенес рассмотрение ходатайства защиты журналистки Махабат Тажибек кызы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что перенос связан с большим объемом материалов дела и необходимостью предоставления времени для их изучения. Заседание состоится 3 марта.

Махабат Тажибек кызы приговорена к шести годам лишения свободы по статье о «призывах к массовым беспорядкам». Ей отказали в отсрочке исполнения наказания, несмотря на то, что она мать несовершеннолетнего ребенка.

16 января 2024-го в стране прошли массовые задержания — арестованы 11 человек, связанных с журналистскими проектами Temirov LIVE и «Айт, Айт десе». Журналистов обвинили в «призывах к массовым беспорядкам» на основании их профессиональной деятельности.

10 октября 2024 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил Махабат Тажибек кызы, руководителя Temirov LIVE, к шести годам лишения свободы. 18 декабря 2024-го Бишкекский городской суд подтвердил обвинительный приговор. 25 февраля 2025 года Верховный суд оставил его в силе.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям установила, что КР нарушила семь статей Всеобщей декларации прав человека и шесть статей Международного пакта о гражданских и политических правах, и пришла к выводу, что лишение свободы Махабат Тажибек кызы стало прямым следствием законного осуществления ею свободы выражения мнения, журналистской деятельности и расследований коррупции.

В связи с заключением Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям адвокат Махабат Тажибек кызы подала в Верховный суд ходатайство о возобновлении производства по делу по новым обстоятельствам. Активисты призвали дипломатические миссии, международные правозащитные организации, журналистов и редакции международных и национальных СМИ присутствовать на судебном заседании в качестве наблюдателей.