12:04
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Общество

В Верховном суде перенесли рассмотрение дела журналистки Махабат Тажибек кызы

Верховный суд Кыргызстана сегодня перенес рассмотрение ходатайства защиты журналистки Махабат Тажибек кызы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что перенос связан с большим объемом материалов дела и необходимостью предоставления времени для их изучения. Заседание состоится 3 марта.

Махабат Тажибек кызы приговорена к шести годам лишения свободы по статье о «призывах к массовым беспорядкам». Ей отказали в отсрочке исполнения наказания, несмотря на то, что она мать несовершеннолетнего ребенка.

Читайте по теме
Медиаплатформа обратилась в Верховный суд по делу Махабат Тажибек кызы

16 января 2024-го в стране прошли массовые задержания — арестованы 11 человек, связанных с журналистскими проектами Temirov LIVE и «Айт, Айт десе». Журналистов обвинили в «призывах к массовым беспорядкам» на основании их профессиональной деятельности.

10 октября 2024 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил Махабат Тажибек кызы, руководителя Temirov LIVE, к шести годам лишения свободы. 18 декабря 2024-го Бишкекский городской суд подтвердил обвинительный приговор. 25 февраля 2025 года Верховный суд оставил его в силе.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям установила, что КР нарушила семь статей Всеобщей декларации прав человека и шесть статей Международного пакта о гражданских и политических правах, и пришла к выводу, что лишение свободы Махабат Тажибек кызы стало прямым следствием законного осуществления ею свободы выражения мнения, журналистской деятельности и расследований коррупции.

В связи с заключением Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям адвокат Махабат Тажибек кызы подала в Верховный суд ходатайство о возобновлении производства по делу по новым обстоятельствам. Активисты призвали дипломатические миссии, международные правозащитные организации, журналистов и редакции международных и национальных СМИ присутствовать на судебном заседании в качестве наблюдателей. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360166/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Медиаплатформа обратилась в Верховный суд по делу Махабат Тажибек кызы
Верховный суд КР рассмотрит ходатайство по делу журналистки Махабат Тажибек кызы
Судейский ценз меняют: стаж, возраст и пенсионные надбавки вынесли на обсуждение
Верховный суд впервые запускает трансляцию открытых судебных заседаний
В 2024 году количество дел о расторжении брака в КР значительно увеличилось
Главу Верховного суда возмутило неравенство в туалетах Кара-Кульджинской фемиды
Нагрузка на судей Верховного суда КР за 15 лет увеличилась на 40 процентов
Одна из организаторов июньских событий 2010 года снова предстанет перед судом
В Кыргызстане разрабатывают дорожную карту реформы судебной системы
Депутаты досрочно освободили Аската Сыдыкова от должности судьи Верховного суда
Популярные новости
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Пенсионер из&nbsp;Тонского района собрал собственный самолет Пенсионер из Тонского района собрал собственный самолет
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
12:00
Кирилл Хомяков: КР может стать криптохабом региона, если удержит темп реформ Кирилл Хомяков: КР может стать криптохабом региона, есл...
11:41
Депутат ЖК предлагает бороться с разводами раздельными общежитиями для студентов
11:40
В Верховном суде перенесли рассмотрение дела журналистки Махабат Тажибек кызы
11:39
В странах ЕАЭС продолжат мониторинг развития транспортных коридоров
11:38
В Кыргызстане продолжается работа по сокращению стихийных свалок