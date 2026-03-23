Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Суд по делу Махабат Тажибек кызы продолжится 7 апреля

Следующее судебное заседание по делу журналистки Махабат Тажибек кызы назначили на 7 апреля. Об этом сообщил адвокат Акынбек Ногоев.

Сегодня решением суда журналистку отпустили под подписку о невыезде. Несмотря на смягчение меры пресечения, сторона защиты не удовлетворена решением суда по другим пунктам.

«Мы не удовлетворены решением в части отказа в прекращении дела. Суд не поддержал наше ходатайство о полном закрытии производства», — отметил юрист.

Говоря о дальнейших планах, он пояснил, что на следующем заседании, которое состоится 7 апреля, защита больше не будет заявлять ходатайства о прекращении дела на данном этапе. Процесс перейдет к рассмотрению дела по существу.

Напомним, 10 октября 2024 года Ленинский районный суд приговорил журналистку к шести годам лишения свободы. Позднее Бишкекский городской суд оставил приговор в силе, а в феврале 2025-го Верховный суд также подтвердил решение нижестоящих инстанций.

После защита подала ходатайство о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В итоге ВС КР направил дело на повторное рассмотрение в районный суд.

Ранее международные правозащитные организации и представители медиасообщества призывали пересмотреть приговор Махабат Тажибек кызы.

Махабат Тажибек кызы — журналистка и руководитель проекта Temirov LIVE, супруга журналиста-расследователя Болота Темирова. Вместе они работали над антикоррупционными расследованиями, получившими широкий общественный резонанс. Ранее сам Болот Темиров выдворен из Кыргызстана и лишен гражданства.
Материалы по теме
Суд освободил Махабат Тажибек: меру пресечения смягчили, в остальном отказали
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Адвокат: Журналистку Махабат Тажибек кызы переведут из колонии в СИЗО
В Верховном суде перенесли рассмотрение дела журналистки Махабат Тажибек кызы
Верховный суд КР рассмотрит ходатайство по делу журналистки Махабат Тажибек кызы
Правозащитные организации призывают обеспечить безопасность Махабат Тажибек кызы
Угрозы Махабат Тажибек кызы. В колонии ее навестили из института омбудсмена
Махабат Тажибек кызы угрожают расправой в тюрьме? Комментарий ГСИН
Верховный суд 25 февраля рассмотрит дело журналистов Temirov Live
Судебные органы объяснили решение судьи в отношении сына Болота Темирова
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Посольство РФ&nbsp;заявило о&nbsp;провокациях вокруг русского языка в&nbsp;Кыргызстане Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
23 марта, понедельник
14:40
В центре Бишкека 26 марта на шесть часов отключат воду В центре Бишкека 26 марта на шесть часов отключат воду
14:38
Суд по делу Махабат Тажибек кызы продолжится 7 апреля
14:00
Падение российского рубля. Сколько теряют мигранты на переводах в Кыргызстан
13:46
Рисовые поля Узгена изучают в рамках международной экспедиции
13:45
Кража на $65 тысяч в Кара-Суу: деньги поделили и купили авто