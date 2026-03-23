Суд по делу Махабат Тажибек кызы продолжится 7 апреля

Следующее судебное заседание по делу журналистки Махабат Тажибек кызы назначили на 7 апреля. Об этом сообщил адвокат Акынбек Ногоев.

Сегодня решением суда журналистку отпустили под подписку о невыезде. Несмотря на смягчение меры пресечения, сторона защиты не удовлетворена решением суда по другим пунктам.

«Мы не удовлетворены решением в части отказа в прекращении дела. Суд не поддержал наше ходатайство о полном закрытии производства», — отметил юрист.

Говоря о дальнейших планах, он пояснил, что на следующем заседании, которое состоится 7 апреля, защита больше не будет заявлять ходатайства о прекращении дела на данном этапе. Процесс перейдет к рассмотрению дела по существу.

Напомним, 10 октября 2024 года Ленинский районный суд приговорил журналистку к шести годам лишения свободы. Позднее Бишкекский городской суд оставил приговор в силе, а в феврале 2025-го Верховный суд также подтвердил решение нижестоящих инстанций.

После защита подала ходатайство о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В итоге ВС КР направил дело на повторное рассмотрение в районный суд.

Ранее международные правозащитные организации и представители медиасообщества призывали пересмотреть приговор Махабат Тажибек кызы.