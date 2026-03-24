CPJ приветствует освобождение Махабат Тажибек кызы и призывает снять обвинения

Комитет по защите журналистов (CPJ) приветствует освобождение кыргызстанской журналистки Махабат Тажибек кызы и призывает власти страны полностью снять с нее обвинения.
«Освобождение Махабат Тажибек кызы — редкий и важный шаг в правильном направлении для страны, которая в последние годы чаще попадала в заголовки по негативным поводам. Но этого недостаточно.
Напомним, 10 октября 2024 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил журналистку к шести годам лишения свободы. Позднее Бишкекский городской суд оставил приговор в силе, а в феврале 2025-го Верховный суд также подтвердил решение нижестоящих инстанций.
После защита подала ходатайство о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В итоге Верховный суд принял решение направить дело на повторное рассмотрение в районный суд.
Ранее международные правозащитные организации и представители медиасообщества призывали пересмотреть приговор журналистке.
Махабат Тажибек кызы — журналистка и руководитель проекта Temirov LIVE, супруга журналиста-расследователя Болота Темирова. Вместе они работали над антикоррупционными расследованиями, получившими широкий общественный резонанс. Ранее сам Болот Темиров был выдворен из Кыргызстана и лишен гражданства.