CPJ приветствует освобождение Махабат Тажибек кызы и призывает снять обвинения

Комитет по защите журналистов (CPJ) приветствует освобождение кыргызстанской журналистки Махабат Тажибек кызы и призывает власти страны полностью снять с нее обвинения.

«Освобождение Махабат Тажибек кызы — редкий и важный шаг в правильном направлении для страны, которая в последние годы чаще попадала в заголовки по негативным поводам. Но этого недостаточно.

Махабат Тажибек кызы не должна была пробыть ни дня за решеткой по явно сфабрикованным обвинениям. Власти Кыргызстана должны довести дело до конца, незамедлительно сняв с нее все обвинения», — заявила координатор программ CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Напомним, 10 октября 2024 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил журналистку к шести годам лишения свободы. Позднее Бишкекский городской суд оставил приговор в силе, а в феврале 2025-го Верховный суд также подтвердил решение нижестоящих инстанций.

После защита подала ходатайство о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В итоге Верховный суд принял решение направить дело на повторное рассмотрение в районный суд.

Ранее международные правозащитные организации и представители медиасообщества призывали пересмотреть приговор журналистке.