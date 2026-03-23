Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы

В Ленинском районном суде Бишкека рассмотрели ходатайство адвокатов журналистки Махабат Тажибек кызы о прекращении уголовного дела и ее незамедлительном освобождении. Решение по данному вопросу пока не принято — суд оставил ходатайство открытым.

Ранее Верховный суд Кыргызской Республики отменил приговоры предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд.

В рамках нового процесса защита настаивает на полном прекращении уголовного преследования, ссылаясь в том числе на заключения международных организаций. В частности, рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест журналистки незаконным и призвала к ее освобождению.

Адвокаты добиваются немедленного освобождения Махабат Тажибек кызы из-под стражи на период пересмотра дела.

Напомним, журналистку и руководителя проекта Temirov LIVE задержали в январе 2024 года и впоследствии приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в призывах к массовым беспорядкам.

После отмены приговора Верховным судом дело рассматривается заново, однако вопрос о мере пресечения и возможном освобождении остается открытым.
