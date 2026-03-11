13:09
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Общество

Генассамблея ООН учредила Международный день кофе

Фото с сайта news.un.org

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1 октября Международным днем кофе. Резолюция одобрена в Нью-Йорке.

По данным Службы новостей ООН, соавторами документа выступили десятки стран, включая Беларусь, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.

В документе подчеркивается вклад производства и переработки кофе в достижение ряда Целей устойчивого развития: борьбу с голодом, сокращение крайней нищеты, расширение прав и возможностей женщин, а также содействие достойному труду и экономическому росту.

«Кофе — это больше чем напиток. Это часть глобальной торговли — от зерна до чашки, — которая обеспечивает средствами к существованию миллионы фермерских хозяйств и связывает сельские сообщества с рынками по всему миру», — заявил гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй.

Кофе является одним из самых популярных напитков на планете: за последнее десятилетие мировое потребление на душу населения увеличивалось в среднем на 1,2 процента в год. Отрасль обеспечивает доходы примерно 25 миллионам фермеров и создает рабочие места на всех этапах цепочки добавленной стоимости.

В целом глобальная кофейная индустрия приносит более $200 миллиардов ежегодного дохода.

Кофе остается одним из наиболее активно торгуемых товаров в мире. В 2024 году мировое производство превысило 11 миллионов тонн, из которых около 8 миллионов тонн кофейных зерен реализовали на международных рынках. Стоимость мирового производства кофе в том году оценивалась почти в $25 миллиардов, тогда как мировой экспорт кофейных зерен достиг примерно $34 миллиардов.

В 2024 году крупнейшими экспортерами кофе были Бразилия и Вьетнам, а крупнейшими импортерами — Европейский союз и Соединенные Штаты Америки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365406/
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
Мировые цены на продовольствие выросли впервые за последние пять месяцев
Нехватка воды. ФАО отметила опыт Кыргызстана по созданию искусственных ледников
Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться
Глобальный индекс цен на продукты питания снижается третий месяц подряд — ФАО
Здоровые почвы — здоровые города: в Бишкеке прошла научная конференция
ФАО: На помощь в сфере сельского хозяйства в 2026-м потребуется $2,5 миллиарда
В Бишкеке прошел фестиваль COFFEE FEST KG
В Бишкеке откроют офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации
80-летие ФАО. В Кыргызстане выпустили юбилейную серию почтовых марок
В странах Центральной Азии уровень недоедания сократился более чем в пять раз
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Кислотные облака из&nbsp;Ирана. Дойдут&nbsp;ли они до&nbsp;Центральной Азии? Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
11 марта, среда
12:55
Жапаров: «Кураторов» в судах, которые влияли на принятие решений, больше нет Жапаров: «Кураторов» в судах, которые влияли на приняти...
12:53
Массовое пищевое отравление вновь произошло в Бишкеке
12:51
Почасовая парковка в Бишкеке заставит перейти на общественный транспорт — мэрия
12:45
Президент КР поручил кабмину отдавать приоритет товарам местного производства
12:35
Садыр Жапаров: Тех чиновников, которые обманывают меня, я вычисляю за 1-2 дня