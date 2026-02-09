11:34
Экономика

Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться

Глобальный индекс продовольственных цен снизился в январе 2026 года. Показатель падает пять месяцев подряд. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По ее информации, главным образом падение обусловлено снижением котировок молочной продукции, сахара и мяса.

1

Зерно

Зерновой индекс ФАО вырос на 0,2 процента, несмотря на небольшое снижение мировых цен на пшеницу и кукурузу. Большие запасы пшеницы компенсировали погодные риски для озимых культур в России и США, а кукурузы — сгладили влияние неблагоприятной погоды в Аргентине и Бразилии и повышенного спроса на этанол в Соединенных Штатах. Индекс цен на рис увеличился на 1,8 процента. 

2

Растительное масло

Индекс цен на растительные масла вырос на 2,1 процента. Мировые котировки пальмового масла поднялись из‑за сезонного снижения производства в Юго‑Восточной Азии и устойчивого импортного спроса, а соевое масло подорожало вследствие сокращения экспортных поставок из Южной Америки и ожиданий высокого спроса на биотопливо в США.

Подорожало и подсолнечное масло — на фоне ограниченного предложения в Черноморском регионе. В то же время стоимость рапсового масла снизилась благодаря значительным объемам импорта в Европейский союз.

3

Мясо

Индекс цен на мясо уменьшился на 0,4 процента. Снижение обеспечили низкие котировки свинины, обусловленные обильным мировым предложением и слабым спросом. Стоимость птицы, напротив, выросла — главным образом из‑за подорожания продукции в Бразилии, где сохраняется высокий экспортный спрос.

Котировки говядины и баранины остались стабильными: увеличение поставок из Бразилии в Китай компенсировало быстрое заполнение беспошлинной квоты со стороны США.

4

Молочная продукция

Индекс цен на молочную продукцию снизился на 5 процентов. Больше всего подешевели сыр и сливочное масло — благодаря достаточным объемам предложения. При этом стоимость обезжиренного сухого молока выросла на фоне возобновления спроса со стороны стран Ближнего Востока, Северной Африки и отдельных регионов Азии.

5

Сахар 

Цены на сахар упали на 1 процент. ФАО связывает это с ожиданиями роста мирового  предложения в текущем сезоне — благодаря восстановлению производства в Индии, благоприятным прогнозам для Таиланда и позитивной динамике в Бразилии. 

Прогноз производства зерновых

Параллельно ФАО опубликовала обновленный прогноз мирового производства зерновых. Ожидается, что совокупный объем достигнет 3,023 миллиарда тонн — и это рекордный показатель.

Пересмотр прогноза в сторону повышения связан с более высоким, чем ожидалось, урожаем пшеницы в Аргентине, Канаде и ЕС, а также с расширением посевов кукурузы и ростом урожайности в КНР и США. Производство риса также увеличится, прежде всего в Индии, Бангладеш, Бразилии, Китае и Индонезии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361087/
