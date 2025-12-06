11:44
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Общество

Здоровые почвы — здоровые города: в Бишкеке прошла научная конференция

5 декабря, во Всемирный день почв, в Кыргызском национальном аграрном университете имени Скрябина состоялась научно-практическая конференция. Об этом сообщили в пресс-службе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Почва обеспечивает более 95 процентов нашей пищи, но при этом сталкивается с серьезными угрозами, такими как деградация, эрозия и нерациональное использование, отметил Олег Гучгельдыев, представитель ФАО в Кыргызстане.

Кампания 2025 года проходит под девизом «Здоровые почвы для здоровых городов», акцентируя внимание на роли почв в городских условиях и проблемах, связанных с их «запечатыванием» и урбанизацией.

Эрмек Байбагышов, директор Общества почвоведов Кыргызстана, отметил, что «запечатывание почвы, загрязнение и расширение городов ставят под угрозу важнейшие экосистемные функции, увеличивая риски и усиливая эффект «тепловых островов» в городской среде».

Участники конференции обсудили возможные решения, включая «распечатывание» перекрытых асфальтом или бетоном почв, создание «зеленых» крыш, экологически обоснованные проекты озеленения и городского сельского хозяйства. Эти меры могут превратить почву в мощный инструмент для борьбы с изменением климата, улучшения качества жизни и здоровья населения, снижения риска стихийных бедствий и развития инклюзивных и экологичных городов.

В рамках конференции также прошла выставка современных технологий, на которой ФАО представила инициативу «Доктора почв» — глобальную программу, направленную на обучение фермеров методам устойчивого землепользования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353669/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
ФАО: На помощь в сфере сельского хозяйства в 2026-м потребуется $2,5 миллиарда
В Бишкеке откроют офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации
80-летие ФАО. В Кыргызстане выпустили юбилейную серию почтовых марок
В Сокулукском районе тестируют технологии сохранения влаги в почве
В странах Центральной Азии уровень недоедания сократился более чем в пять раз
Объект в ЦА впервые получил статус системы сельхознаследия мирового значения
В ФАО оценили усилия Кыргызстана в развитии сельского хозяйства
Подписано соглашение об учреждении офиса ФАО в Кыргызстане
Инициативу по улучшению мониторинга восстановления экосистем запускает ФАО
Мировые цены на продовольствие в марте остались стабильными — ФАО
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
В&nbsp;Москве запретили объявления о&nbsp;найме только граждан Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
6 декабря, суббота
11:44
Кыргызстан продолжает сохранять лидерство по росту грузоперевозок в ЕАЭС Кыргызстан продолжает сохранять лидерство по росту груз...
11:28
Миссия наблюдателей: выборное законодательство КР не соответствует стандартам
11:19
МВД определило перечень органов, имеющих право использовать проблесковые маячки
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 декабря
10:51
Здоровые почвы — здоровые города: в Бишкеке прошла научная конференция