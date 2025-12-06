5 декабря, во Всемирный день почв, в Кыргызском национальном аграрном университете имени Скрябина состоялась научно-практическая конференция. Об этом сообщили в пресс-службе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Почва обеспечивает более 95 процентов нашей пищи, но при этом сталкивается с серьезными угрозами, такими как деградация, эрозия и нерациональное использование, отметил Олег Гучгельдыев, представитель ФАО в Кыргызстане.

Кампания 2025 года проходит под девизом «Здоровые почвы для здоровых городов», акцентируя внимание на роли почв в городских условиях и проблемах, связанных с их «запечатыванием» и урбанизацией.

Эрмек Байбагышов, директор Общества почвоведов Кыргызстана, отметил, что «запечатывание почвы, загрязнение и расширение городов ставят под угрозу важнейшие экосистемные функции, увеличивая риски и усиливая эффект «тепловых островов» в городской среде».

Участники конференции обсудили возможные решения, включая «распечатывание» перекрытых асфальтом или бетоном почв, создание «зеленых» крыш, экологически обоснованные проекты озеленения и городского сельского хозяйства. Эти меры могут превратить почву в мощный инструмент для борьбы с изменением климата, улучшения качества жизни и здоровья населения, снижения риска стихийных бедствий и развития инклюзивных и экологичных городов.

В рамках конференции также прошла выставка современных технологий, на которой ФАО представила инициативу «Доктора почв» — глобальную программу, направленную на обучение фермеров методам устойчивого землепользования.