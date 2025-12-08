Мировые цены на основные продукты питания в ноябре 2025 года продолжили падение, за исключением цен на зерновые. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Индекс цен на продукты питания ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных котировок основных продовольственных товаров, составил в ноябре 125,1 пункта, что на 1,2 процента ниже октябрьского уровня. Таким образом, показатель снижается уже третий месяц подряд.

Цены по основным категориям

Индекс цен на зерновые вырос на 1,3 процента. Несмотря на благоприятные прогнозы относительно мировых поставок и хорошие урожаи в Аргентине и Австралии, мировые цены на пшеницу поднялись на 2,5 процента. Этому способствовал интерес Китая к поставкам из США, продолжающиеся боевые действия в Черноморском регионе и ожидаемое сокращение посевов в России. Цены на кукурузу выросли благодаря устойчивому спросу на бразильские поставки, тогда как индекс цен на рис снизился на фоне слабого импорта сортов индийского и ароматного риса.

Индекс цен на растительные масла по сравнению с октябрем упал на 2,6 процента.

Индекс цен на мясо снизился на 0,8 процента. Стоимость мяса птицы уменьшилась из-за обильных экспортных поставок и усиления конкуренции. Цены на свинину также упали, главным образом из-за значительных запасов в Европейском союзе и снижения спроса в Китае после введения импортных пошлин. Стоимость говядины оставалась стабильной, в то время как цены на баранину выросли.

Индекс цен на молочные продукты снизился на 3,1 процента, чему способствовало падение стоимости масла и цельного сухого молока. Такая тенденция отражает рост производства молока и обильные экспортные поставки в основных регионах-производителях.

Индекс цен на сахар по сравнению с октябрем упал на 5,9 процента, чему способствовали ожидания значительных мировых поставок в текущем сезоне и высокие показатели производства в Бразилии, Индии и Таиланде.

Прогноз по итогам года

ФАО также представила обновленные итоговые прогнозы по мировому рынку зерновых на 2025 год. Благодаря более высоким, чем ожидалось, урожаям пшеницы, особенно в Аргентине, мировой объем производства зерновых впервые превысит 3 миллиарда тонн, увеличившись на 4,9 процента и достигнув 3,003 миллиарда тонн. Производство кукурузы и риса также возрастет по сравнению с прошлым годом, при этом мировой урожай риса, как ожидается, увеличится на 1,6 процента, чему будет способствовать рост производства в Бангладеш, Бразилии, Китае, Индии и Индонезии.