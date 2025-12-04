10:19
Экономика

ФАО: На помощь в сфере сельского хозяйства в 2026-м потребуется $2,5 миллиарда

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН призвала мировое сообщество мобилизовать $2,5 миллиарда для поддержки более 100 миллионов человек в 54 странах и территориях в 2026 году. Впервые план агентства ООН объединил все потребности в единую структуру.

По данным Службы новостей ООН, несмотря на значительный объем гуманитарного финансирования в предыдущие годы, число людей, которым не хватает продовольствия, с 2016-го утроилось.

При этом поддержка фермеров и их способности продолжать производить продукты питания — ключевой элемент стабильности.

«Около 80 процентов людей, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия, живут в сельских районах и зависят от земледелия, животноводства, рыболовства или лесного хозяйства. Однако лишь 5 процентов гуманитарного финансирования в секторе продовольственной помощи направляют на поддержание сельского хозяйства. Укрепление местного производства улучшает доступ местных жителей к продовольствию, развивает локальную экономику, создает рабочие места и укрепляет социальную стабильность, особенно в государствах, переживающих затяжные кризисы», — говорится в сообщении.

ФАО подчеркивает важность заблаговременных мер и оперативной чрезвычайной поддержки сельского хозяйства.

В числе эффективных решений — распределение семян, вакцинация и лечение скота, восстановление ключевой инфраструктуры, обеспечение фермеров необходимыми инструментами, денежная помощь, а также поддержка работы рынков.

Исследования показывают, что каждый доллар, вложенный в защиту сельхозпроизводства до наступления кризиса, может приносить до $7 отдачи в виде предотвращенных потерь и сокращения потребностей в гуманитарной помощи в будущем.

Глобальный призыв ФАО на следующий год предусматривает выделение $1,5 миллиарда на чрезвычайную поддержку 60 миллионов человек по всему миру, а также $1 миллиарда на программы в области устойчивости для 43 миллионов человек. Устойчивые решения включают внедрение технологий для адаптации к изменению климата, создание водной инфраструктуры, улучшение доступа к рынкам и восстановление агропродовольственных систем.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353358/
