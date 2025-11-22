21:12
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке прошел фестиваль COFFEE FEST KG

Во Дворце спорта состоялось торжественное открытие масштабного фестиваля COFFEE FEST KG, который объединил профессионалов кофейной индустрии и всех любителей этого напитка. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, Айбек Джунушалиев принял в нем участие и в своем выступлении отметил важность кофейной индустрии и в экономике.

В рамках мероприятия состоялись:

  • мастер-классы и лекции от экспертов кофейного рынка, посвященные обжарке, завариванию, сервису и актуальным трендам индустрии;
  • выставка производителей, обжарщиков, поставщиков оборудования, упаковки и аксессуаров;
  • соревнования бариста, а также публичные демонстрации нового профессионального оборудования;
  • дегустационная зона, где гости смогли попробовать редкие сорта кофе и авторские напитки;
  • розыгрыш ценных призов, включая новые смартфоны, участие в котором смогли принять все посетители.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351928/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Италия предложила включить напиток эспрессо в список наследия ЮНЕСКО
Bishkek Coffee Fest 2.0. Гостей ждут бесплатная дегустация кофе и мастер-классы
Крупнейший фестиваль кофе состоится в Бишкеке 14 ноября
Холод в Бразилии уничтожил урожай кофе
Кофейню на глубине 400 метров открыли в Сербии
Хорошая новость для кофеманов. Ученые сообщили о пользе шести чашек в день
Не пейте кофе из автоматов. Он может вызвать онкологию
«Мои 24». Кофейная магия за барной стойкой
Американские ученые доказали пользу кофе для здоровья
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Меньше, чем у&nbsp;дворника. Учителя школ Бишкека делятся в&nbsp;соцсетях своей зарплатой Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Бизнес
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
22 ноября, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 ноября: будет солнечно Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 ноября: будет солнеч...
20:48
В Бишкеке прошел фестиваль COFFEE FEST KG
20:23
В Бишкеке задержали подозреваемого в серии карманных краж в маршрутках
20:02
Пыталась подкупить избирателей. В Бишкеке задержана председатель ТСЖ
19:47
Мэрия Бишкека не будет проводить новогодние корпоративы для своих сотрудников