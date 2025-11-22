В Бишкеке прошел фестиваль COFFEE FEST KG

Во Дворце спорта состоялось торжественное открытие масштабного фестиваля COFFEE FEST KG, который объединил профессионалов кофейной индустрии и всех любителей этого напитка. Об этом сообщает мэрия Бишкека.
По ее данным, Айбек Джунушалиев принял в нем участие и в своем выступлении отметил важность кофейной индустрии и в экономике.
В рамках мероприятия состоялись:
- мастер-классы и лекции от экспертов кофейного рынка, посвященные обжарке, завариванию, сервису и актуальным трендам индустрии;
- выставка производителей, обжарщиков, поставщиков оборудования, упаковки и аксессуаров;
- соревнования бариста, а также публичные демонстрации нового профессионального оборудования;
- дегустационная зона, где гости смогли попробовать редкие сорта кофе и авторские напитки;
- розыгрыш ценных призов, включая новые смартфоны, участие в котором смогли принять все посетители.