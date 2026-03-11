Художественным руководителем молодежного театра «Учур» стал Уланбек Омуралиев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Отмечается, что распоряжение подписано главой ведомства с испытательным сроком три месяца.

Уланбек Омуралиев — известный актер театра и кино, режиссер и педагог. Родился 28 марта 1980 года в Бишкеке. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве, а также учился на режиссерском факультете ГИТИСа.

Работает в театральной и киноиндустрии более 25 лет. Служил актером в Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева, молодежном театре «Учур», Кыргызском государственном театре юных зрителей имени Бакен Кадыкеевой и Русском драматическом театре имени Чингиза Айтматова.

Он дважды лауреат национальной театральной премии «Эргу».

Ранее сообщалось, что Мыктыбек Илeбаев назначен директором Государственного молодежного театра «Учур».