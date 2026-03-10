Четыре муниципальных предприятия города Ош находятся в залоге у Минфина

Четыре муниципальных предприятия Оша находятся в залоге у Министерства финансов. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь мэрии южной столицы Жылдызбек Болотбеков.

По его словам, в список заложенного имущества вошли:

комбинат по благоустройству и озеленению;

Ошское муниципальное автотранспортное предприятие;

МП «Ошгорводоканал»;

МП «Ошский автовокзал».

«Более 2 миллиардов сомов, полученных от Минфина, в прошлом году направлены на ремонт дорог и строительство социальных объектов», — отметил Жылдызбек Болотбеков.

Вопрос долгов мэрии южной столицы активно обсуждается в соцсетях, где озвучиваются самые разные цифры. Градоначальник Жанарбек Акаев заявил, что точную сумму назовут только после аудита Счетной палаты.

В свою очередь экс-мэр Женишбек Токторбаев назвал заявления о «долгах без оснований» ложью. По его данным, общая задолженность перед подрядчиками за выполненные работы составляет 2,3 миллиарда сомов.