Четыре муниципальных предприятия города Ош находятся в залоге у Минфина

Четыре муниципальных предприятия Оша находятся в залоге у Министерства финансов. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь мэрии южной столицы Жылдызбек Болотбеков.
По его словам, в список заложенного имущества вошли:
- комбинат по благоустройству и озеленению;
- Ошское муниципальное автотранспортное предприятие;
- МП «Ошгорводоканал»;
- МП «Ошский автовокзал».
«Более 2 миллиардов сомов, полученных от Минфина, в прошлом году направлены на ремонт дорог и строительство социальных объектов», — отметил Жылдызбек Болотбеков.
Вопрос долгов мэрии южной столицы активно обсуждается в соцсетях, где озвучиваются самые разные цифры. Градоначальник Жанарбек Акаев заявил, что точную сумму назовут только после аудита Счетной палаты.
В свою очередь экс-мэр Женишбек Токторбаев назвал заявления о «долгах без оснований» ложью. По его данным, общая задолженность перед подрядчиками за выполненные работы составляет 2,3 миллиарда сомов.