Четыре муниципальных предприятия города Ош находятся в залоге у Минфина

Четыре муниципальных предприятия Оша находятся в залоге у Министерства финансов. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь мэрии южной столицы Жылдызбек Болотбеков.

По его словам, в список заложенного имущества вошли:

  • комбинат по благоустройству и озеленению;
  • Ошское муниципальное автотранспортное предприятие;
  • МП «Ошгорводоканал»;
  • МП «Ошский автовокзал».

«Более 2 миллиардов сомов, полученных от Минфина, в прошлом году направлены на ремонт дорог и строительство социальных объектов», — отметил Жылдызбек Болотбеков.

Вопрос долгов мэрии южной столицы активно обсуждается в соцсетях, где озвучиваются самые разные цифры. Градоначальник Жанарбек Акаев заявил, что точную сумму назовут только после аудита Счетной палаты.

В свою очередь экс-мэр Женишбек Токторбаев назвал заявления о «долгах без оснований» ложью. По его данным, общая задолженность перед подрядчиками за выполненные работы составляет 2,3 миллиарда сомов.
