Экономика

Счетная палата начала проверку бюджета города Ош

Счетная палата приступила к аудиту бюджета города Оша. Об этом сегодня на сессии городского кенеша сообщил мэр Жанар Акаев.

В ходе заседания депутат Бекболот Арзибаев отметил, что в обществе активно обсуждается информация о резком росте муниципального долга, и поинтересовался его точными размерами.

Мэр ответил, что на данный момент не может назвать окончательные цифры, отметив, что полная информация будет предоставлена только по завершении проверки компетентными органами.

В свою очередь Арзибаев подчеркнул, что, по имеющимся у него данным на конец прошлого года, задолженность города составляла порядка 1,5 миллиарда сомов.

Согласно проекту, бюджет города на текущий год составит 5 миллиардов 205 миллионов сомов, что почти на 1,8 миллиарда сомов превышает показатели прошлого года.
