На объездной дороге Бишкека проверили качество железобетонных балок

Сотрудники Республиканского центра сертификации в строительстве провели натурные испытания железобетонных коробчатых 30 метровых балок, используемых при возведении эстакадных сооружений на объездной дороге Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

Специалисты провели испытания по показателям трещиностойкости, жесткости и прочности, а также соответствие материалов строительным нормам и стандартам.

Проверка проводится в целях контроля качества выполняемых работ и материалов, а также для подтверждения соответствия конструкций требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.