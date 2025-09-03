11:48
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Пилотный мониторинг качества дошкольного образования проведут в Кыргызстане

Со 2 по 12 сентября департамент развития качества образования при Министерстве просвещения проводит пилотный мониторинг качества дошкольного образования по международной методике IDELA.

По данным пресс-службы ведомства, в нем участвуют 15 детских садов Бишкека и Сокулукского района Чуйской области с охватом около 300 детей старшей группы.

Мониторинг реализуется в рамках программы «Алтын казык» и перехода на 12-летнее образование.

Охват дошкольным образованием в КР планируют довести до 60 процентов

Главная цель исследования — получение объективных данных о том, насколько дошкольные организации могут создавать условия для развития, обучения и безопасности детей, а также проверить адаптацию методики к условиям Кыргызстана.

В октябре 2025 года на основе пилота состоится национальный мониторинг в широком масштабе. Его результаты помогут оценить готовность детей к школе, совершенствовать программы, подготовку педагогов и создать систему оценки качества дошкольного образования.

В настоящее время более 257 тысяч детей посещают детские сады. По данным Минпросвещения, за последний год охват дошкольным образованием вырос с 28,3 до 44,3 процента.
