В ЖК предлагают внедрить систему «Кыргыз сапаты» для контроля импортных товаров

Депутат Жогорку Кенеша Суйунбек Омурзаков в ходе пленарного заседания заявил о необходимости усиления контроля над качеством импортируемых продуктов питания.

По его словам, в Кыргызстан завозится продукция низкого качества, что негативно сказывается на здоровье населения.

Для решения проблемы депутат предложил ввести обязательную проверку продуктов питания перед их ввозом в страну и внедрить систему «Кыргыз сапаты», которая позволит подтверждать соответствие импортной продукции установленным стандартам.

Омурзаков напомнил о том, что в советское время товары маркировались специальным знаком качества, гарантировавшим их безопасность, и призвал взять этот опыт за основу.

Депутат обратился к профильным органам с просьбой вплотную заняться данным вопросом, чтобы избежать проблем со здоровьем нации в будущем.



