Сюжет: Атака на Иран

ОАЭ впервые нанесли удар по территории Ирана — СМИ

Объединенные Арабские Эмираты впервые нанесли удар по территории Ирана. Об этом сообщают израильские СМИ.

По их данным, целью атаки стал объект инфраструктуры — завод по опреснению воды на иранской территории. Издание Ynet пишет, что удар рассматривается как предупреждение для Тегерана на фоне продолжающихся атак Ирана на страны Персидского залива.

Ранее оборонное ведомство ОАЭ заявило, что за последние сутки Иран направил в сторону Эмиратов 17 баллистических ракет и 117 беспилотников. По данным министерства, с момента обострения конфликта с иранской стороны по стране было выпущено 238 ракет и 1 тысяча 422 дрона.

Кроме того, иранский беспилотник нанес ущерб опреснительному комплексу в Бахрейне. По информации властей страны, этот объект обеспечивает более 60 процентов поставок питьевой воды.

Издание Ynet отмечает, что на данном этапе участие ОАЭ в военной операции может носить ограниченный характер. Однако в случае дальнейшей эскалации и усиления атак со стороны Ирана Эмираты могут расширить свое участие в конфликте.
