11:30
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Власть

В Минсельхозе признали плачевное состояние пастбищ в Кыргызстане

В Минсельхозе признали плачевное состояние пастбищ в Кыргызстане. Об этом заявлено на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды при обсуждении проекта Закона Кыргызской Республики «О племенном деле в животноводстве Кыргызской Республики».

Депутат Алишер Козуев отметил, что ранее первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев возглавлял Департамент пастбищ, и спросил у него, каково на сегодня состояние пастбищ в стране.

Жаныбек Керималиев ответил, что состояние пастбищ плачевное и они деградируют. «Мы понимаем, что необходимо принимать меры по улучшению инфраструктуры пастбищ. Хотим выбрать одну из областей страны в качестве пилотной по борьбе с деградацией пастбищ. Как вы знаете, раньше пастбища в стране были переданы в ведение жайыт комитетов (пастбищных комитетов), которые проводили на местах соответствующую работу. Потом началась работа по передаче пастбищ от этих комитетов в ведение айыл окмоту. Но не секрет, что средства, собираемые на улучшение инфраструктуры пастбищ, не использовались по прямому назначению, это усугубляло положение. Сейчас мы намерены отслеживать, чтобы все средства на улучшение пастбищ использовались по прямому назначению», — добавил он.

Депутат Алишер Козуев согласился с замминистра, что состояние пастбищ плачевное. «Многие из них заросли ядовитыми растениями. При этом на некоторых пастбищах не хватает кормовой травы для скота. Известно, что ни тыйына из средств, собираемых на развитие пастбищ, не шли на улучшение их инфраструктуры. Если пастбища переданы на баланс айыл окмоту, необходимо просто усилить контроль над их работой, чтобы средства шли по назначению», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359237/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте обсуждают проблему высокой цены на мясо
В 2025 году фермерам в лизинг выдали технику на почти 10 миллиардов сомов
В Кыргызстане введены цифровые системы в сфере рыбного хозяйства
Господдержка на рекордном уровне: агросектору выделили более 12 миллиардов сомов
Более 60 агропредприятий открыли в Кыргызстане в 2025 году
Перерабатывающая отрасль КР выросла на 27,8 процента за 11 месяцев
В Кыргызстане за 11 месяцев 796 сел обеспечены питьевой водой
В Кыргызстане намерены создать государственное пастбищное предприятие
От икры до прилавка: КР внедряет цифровой контроль над рыбной продукцией
В КР проводят анализ самообеспеченности по основным продовольственным товарам
Популярные новости
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ
Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с&nbsp;тройняшками Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками
Центральная Азия&nbsp;&mdash; Россия: в&nbsp;Москве прошли консультации МИД РФ&nbsp;и&nbsp;дипломатов Центральная Азия — Россия: в Москве прошли консультации МИД РФ и дипломатов
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
26 января, понедельник
11:26
Бишкек — Каракол: четыре дотационных рейса в неделю с пониженным тарифом Бишкек — Каракол: четыре дотационных рейса в неделю с п...
11:23
ГНС разъяснила, как получить освобождение по ювелирным изделиям без документов
11:19
БЧК бетонируют: проект за 37 миллионов евро снизит потери воды в два раза
11:12
Кыргызстан занял 109-е место в рейтинге армий мира 2026
11:10
В Минсельхозе признали плачевное состояние пастбищ в Кыргызстане