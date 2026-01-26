В Минсельхозе признали плачевное состояние пастбищ в Кыргызстане. Об этом заявлено на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды при обсуждении проекта Закона Кыргызской Республики «О племенном деле в животноводстве Кыргызской Республики».

Депутат Алишер Козуев отметил, что ранее первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев возглавлял Департамент пастбищ, и спросил у него, каково на сегодня состояние пастбищ в стране.

Жаныбек Керималиев ответил, что состояние пастбищ плачевное и они деградируют. «Мы понимаем, что необходимо принимать меры по улучшению инфраструктуры пастбищ. Хотим выбрать одну из областей страны в качестве пилотной по борьбе с деградацией пастбищ. Как вы знаете, раньше пастбища в стране были переданы в ведение жайыт комитетов (пастбищных комитетов), которые проводили на местах соответствующую работу. Потом началась работа по передаче пастбищ от этих комитетов в ведение айыл окмоту. Но не секрет, что средства, собираемые на улучшение инфраструктуры пастбищ, не использовались по прямому назначению, это усугубляло положение. Сейчас мы намерены отслеживать, чтобы все средства на улучшение пастбищ использовались по прямому назначению», — добавил он.

Депутат Алишер Козуев согласился с замминистра, что состояние пастбищ плачевное. «Многие из них заросли ядовитыми растениями. При этом на некоторых пастбищах не хватает кормовой травы для скота. Известно, что ни тыйына из средств, собираемых на развитие пастбищ, не шли на улучшение их инфраструктуры. Если пастбища переданы на баланс айыл окмоту, необходимо просто усилить контроль над их работой, чтобы средства шли по назначению», — добавил он.