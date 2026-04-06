В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в режим восстановления. Об этом заявлено на симпозиуме по реализации национальной кампании «Жашыл мурас» в горных районах, который прошел в городе Манасе.

По словам заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Рустама Балтабаева, кампания, инициированная президентом, стала ключевым инструментом для восстановления деградированных земель и устойчивого развития горных территорий.

Работа ведется в рамках пятилетия развития горных регионов (2025–2029 годы).

Более 400 тысяч гектаров пастбищных земель перевели в режим восстановления.

Приоритетом остается: