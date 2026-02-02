13:37
Общество

В Кыргызстане разработан новый метод оценки состояния пастбищ

Для оперативной оценки состояния пастбищ по всей территории Кыргызстана разработано специальное методическое пособие. Об этом сообщила заведующая отделом пастбищ и кормов Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Наталья Килязова.

По ее словам, методика разработана совместно с «Кыргызпастбище», Институтом пастбищ и кормов, а также службой ветеринарии пастбищного хозяйства. В качестве основных индикаторов используются состояние растительности, признаки деградации, распространение сорных растений и кустарников, а также каменистость.

Оценка одного пастбищного участка занимает 30–40 минут и позволяет точно определить его состояние.
Результаты исследований показали, что пастбища Суусамырской долины в целом находятся в хорошем состоянии и относятся к пастбищам с богатой растительностью. Вместе с тем на отдельных участках отмечается активное распространение кустарника карагана (алтыгана). Первоначально на эту проблему обратили внимание местные жители.

Специалистами были апробированы химические и механические методы борьбы с караганой. Применение на огражденных ровных участках малотоксичных гербицидов на основе глифосата дало положительный результат. При уничтожении кустарника кормовая растительность сохраняется и при предоставлении пастбищу периода отдыха восстанавливается в течение одного года. Также применяется механический способ — корчевание кустарника с последующим посевом многолетних трав.

В министерстве подчеркнули, что меры по борьбе с караганой проводятся точечно и без ущерба для экосистемы. На пастбищах должны преобладать кормовые травы, поскольку карагана препятствует свободному выпасу скота и представляет угрозу безопасности. Работа в данном направлении будет продолжена в целях сохранения пастбищ и предотвращения процессов деградации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360192/
