Общество

Депутат призвал Минсельхоз признать ошибкой создание ранее пастбищных комитетов

Депутат призвал Минсельхоз признать ошибкой создание ранее пастбищных комитетов. Об этом Алишер Козуев отметил на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша.

По его словам, несколько лет назад министерством было принято решение о создании пастбищных комитетов, на функционирование которых было взято много средств извне.

«Эти займы легли бременем на налогоплательщиков, а от этой организации в итоге было больше вреда, чем пользы. Деньги пастбищным комитетам давало государство, а организация, объединяющая все эти комитеты, в итоге превратилась в монстра, который ни перед кем не отчитывался. Сейчас, получается, кабмин понял свою ошибку и, расформировав организацию, решил создать госучреждения при айыл окмоту, что было правильным решением», — считает Алишер Козуев.

Первый замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Жаныбек Керималиев отметил, что пастбищные комитеты были созданы законом в 2009 году.

«Тогда это было актуально, а сейчас уже нет. Пастбищные комитеты не оправдали себя и не показали эффективности. Организация работала как неправительственная, которую могла проверять только Счетная палата. А сейчас эти комитеты под данной организацией стали госпредприятиями и подчиняются непосредственно акимам районов. Сейчас разрабатываются краткосрочные и долгосрочные проекты по улучшению состояния пастбищ. Для этого реализуем проекты совместно с донорами», — добавил он.
