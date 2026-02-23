Депутат призвал Минсельхоз признать ошибкой создание ранее пастбищных комитетов. Об этом Алишер Козуев отметил на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша.

По его словам, несколько лет назад министерством было принято решение о создании пастбищных комитетов, на функционирование которых было взято много средств извне.

«Эти займы легли бременем на налогоплательщиков, а от этой организации в итоге было больше вреда, чем пользы. Деньги пастбищным комитетам давало государство, а организация, объединяющая все эти комитеты, в итоге превратилась в монстра, который ни перед кем не отчитывался. Сейчас, получается, кабмин понял свою ошибку и, расформировав организацию, решил создать госучреждения при айыл окмоту, что было правильным решением», — считает Алишер Козуев.

Первый замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Жаныбек Керималиев отметил, что пастбищные комитеты были созданы законом в 2009 году.

«Тогда это было актуально, а сейчас уже нет. Пастбищные комитеты не оправдали себя и не показали эффективности. Организация работала как неправительственная, которую могла проверять только Счетная палата. А сейчас эти комитеты под данной организацией стали госпредприятиями и подчиняются непосредственно акимам районов. Сейчас разрабатываются краткосрочные и долгосрочные проекты по улучшению состояния пастбищ. Для этого реализуем проекты совместно с донорами», — добавил он.