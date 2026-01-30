11:05
Власть

Депутат призвала восстанавливать пастбища при помощи современных препаратов

При обсуждении вопросов по подготовке к весенне-полевым работам на заседании депутатской группы «Мекенчил» депутат Махабат Мавлянова  призвала Минсельхоз восстанавливать пастбища при помощи современных препаратов. 

По ее словам, для эффективного развития сельского хозяйства в стране необходимо применять научный подход. «Мы говорим о деградации пастбищных земель, для их восстановления из-за рубежа привлекается много средств. Но у нас в стране тоже проводятся научные изыскания, например, разработан препарат «Нано-Гумат». С его использованием за 40 тысяч сомов можно восстановить 250 гектаров земли. Считаю, что Минсельхоз должен обратить внимание на такие полезные научные изобретения и активно использовать их», — добавила Махабат Мавлянова.

Напомним, что ранее замглавы Минсельхоза Жаныбек Керималиев на комитете признал, что состояие пастбищ в КР плачевное и все больше земель деградирует.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/359907/
просмотров: 154
