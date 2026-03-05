20:28
Общество

Каракол получил сертификацию Travelife Certified на выставке ITB Berlin

Общественное объединение «Дестинация Каракол» удостоено престижной международной сертификации Travelife Certified — высшего уровня международной системы устойчивого туризма. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, торжественная церемония награждения состоялась в Берлине в рамках международной туристической выставки ITB Berlin 2026.

Сертификация Travelife Certified подтверждает соответствие деятельности организации международным стандартам устойчивого и ответственного туризма. Для получения статуса необходимо выполнение более 200 критериев, включающих экологическую ответственность, поддержку местных сообществ, сохранение культурного наследия, соблюдение прав человека и внедрение устойчивых практик управления туристическими услугами.

Получение международной сертификации стало важным достижением для развития устойчивого туризма в Караколе и Иссык-Кульском регионе, а также свидетельством признания усилий местных организаций на международном уровне.

В реализации инициативы также активное участие приняли департамент туризма при Министерстве экономики и мэрия Каракола, которые поддерживают развитие устойчивого туризма на национальном и местном уровнях.
