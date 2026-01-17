В Оше двухлетнему ребенку экстренно удалили 17 проглоченных магнитов

В Ошскую областную детскую клиническую больницу поступил двухлетний ребенок, который проглотил 17 магнитных элементов от игрушки. Об этом сообщили в Ошской областной межрегиональной детской клинической больнице.

По данным медиков, в течение трех дней у ребенка наблюдалась многократная рвота. После обращения в районную больницу рентгенологическое обследование выявило несколько инородных тел, выстроенных цепочкой в кишечнике, после чего пациента направили в областную клинику.

Хирурги провели срочную операцию и полностью извлекли все магниты. В настоящее время состояние ребенка стабильное, он находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение.

Врачи предупреждают, что магнитные игрушки представляют серьезную опасность для детей. При проглатывании нескольких магнитов они могут притягиваться друг к другу в желудочно-кишечном тракте, вызывая тяжелые осложнения и необходимость хирургического вмешательства.