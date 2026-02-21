Пострадавшей от рук мужа Асель Ногойбаевой сделали очередную операцию. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, операция закончилась.

«Спасибо врачам и всем, кто поддерживал меня. Впереди заживление и новая уверенность. Предстоит еще несколько операций на нос», — написала она.

Напомним, 20 сентября 2023 года 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший муж Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос и исполосовал тело. Уголовное дело возбудили по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Задержан 39-летний экс-супруг. 26 января 2024-го Сокулукский районный суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. По решению суда обвиняемый должен выплатить Асель Ногойбаевой 2 миллиона сомов, еще 80 тысяч — государству в качестве штрафа.