Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце

В Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов проведены сложные кардиохирургические операции по замене митрального клапана пациентам, поступившим в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, после получения информации о сложных клинических случаях замминистра Бакыт Кадыралиев лично подключился к лечению и выполнил оперативные вмешательства. Операции прошли успешно. Один из пациентов уже выписан в удовлетворительном состоянии, вторая пациентка продолжает лечение в стационаре и проходит этапную реабилитацию.

Проведенные операции стали практическим мастер-классом для молодых кардиохирургов института. В ходе работы специалисты получили возможность наблюдать за тактикой ведения сложных случаев, обсудить современные подходы к кардиохирургическому лечению и особенности принятия решений при операциях повышенной сложности.

«Эти случаи еще раз подтверждают, что высокотехнологичная кардиохирургическая помощь сегодня доступна в Кыргызстане. В стране работают высококвалифицированные специалисты, способные выполнять сложнейшие операции и спасать жизни пациентов. Развитие национальной кардиохирургии, передача опыта молодым врачам и внедрение современных технологий позволяют оказывать помощь на уровне ведущих клиник и дают возможность гражданам получать лечение на родине, не выезжая за рубеж», — отметили в Минздраве.
