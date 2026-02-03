Ребенок проглотил батарейку: врачи НЦОМИД спасли жизнь малышке

В Национальном центре охраны материнства и детства врачи спасли жизнь годовалой девочке, проглотившей плоскую монетную батарейку. Случай потребовал экстренной и слаженной работы сразу нескольких специалистов, сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным медиков, пациентка Т.С.А., 2024 года рождения, ночью 1 февраля проглотила инородный предмет. Родители предположили, что это монета. За медицинской помощью они обратились только около 11.00 2 февраля.

Во время гастроскопии врачи обнаружили, что в области глоточно-пищеводного перехода застряла крупная плоская батарейка. Операцию провели совместно с ЛОР-специалистами — инородное тело успешно удалили.

Фото Министерства здравоохранения КР. Извлеченная врачами батарейка

Однако обследование выявило серьезные последствия: с обеих сторон пищевода диагностирован глубокий химический ожог II–III степени — типичное осложнение при контакте тканей с батарейками, которые вызывают мгновенную химическую реакцию и могут привести к тяжелым повреждениям.

Сейчас девочке оказывается необходимая медицинская помощь, состояние контролируется врачами. Медики напоминают родителям: при проглатывании батареек счет идет на минуты и обращаться за помощью необходимо немедленно.

Ранее сообщалось, что в январе в Ошской областной детской клинической больнице двухлетнему ребенку экстренно удалили 17 проглоченных магнитов от игрушки.