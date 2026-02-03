18:18
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Происшествия

Ребенок проглотил батарейку: врачи НЦОМИД спасли жизнь малышке

В Национальном центре охраны материнства и детства врачи спасли жизнь годовалой девочке, проглотившей плоскую монетную батарейку. Случай потребовал экстренной и слаженной работы сразу нескольких специалистов, сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным медиков, пациентка Т.С.А., 2024 года рождения, ночью 1 февраля проглотила инородный предмет. Родители предположили, что это монета. За медицинской помощью они обратились только около 11.00 2 февраля.

Во время гастроскопии врачи обнаружили, что в области глоточно-пищеводного перехода застряла крупная плоская батарейка. Операцию провели совместно с ЛОР-специалистами — инородное тело успешно удалили.

Министерства здравоохранения КР
Фото Министерства здравоохранения КР. Извлеченная врачами батарейка

Однако обследование выявило серьезные последствия: с обеих сторон пищевода диагностирован глубокий химический ожог II–III степени — типичное осложнение при контакте тканей с батарейками, которые вызывают мгновенную химическую реакцию и могут привести к тяжелым повреждениям.

Сейчас девочке оказывается необходимая медицинская помощь, состояние контролируется врачами. Медики напоминают родителям: при проглатывании батареек счет идет на минуты и обращаться за помощью необходимо немедленно. 

Ранее сообщалось, что в январе в Ошской областной детской клинической больнице двухлетнему ребенку экстренно удалили 17 проглоченных магнитов от игрушки. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360450/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
Обновить кадры в столичных медицинских учреждениях призвал глава Минздрава
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
Около 1,5 миллиона сомов потратит Минздрав на значки и грамоты в 2026 году
В Минздраве КР подвели итоги 2025 года и запланировали задачи на 2026-й
Минздрав намерен оптимизировать работу государственных лабораторий
Кабмин предлагает открыть доступ ко временно разрешенным лекарствам частникам
В Оше двухлетнему ребенку экстренно удалили 17 проглоченных магнитов
Кабмин перераспределил штат Минздрава и обновил правила оплаты труда
В Детской клинической больнице города Ош навели порядок с очередями
Популярные новости
В&nbsp;Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки В Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
Инструктору пытались дать взятку во&nbsp;время сдачи экзамена по&nbsp;вождению Инструктору пытались дать взятку во время сдачи экзамена по вождению
Бизнес
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
3 февраля, вторник
18:09
Профилактика от ВИЧ, защита от гриппа без вакцин. Медицинские прорывы 2025 года Профилактика от ВИЧ, защита от гриппа без вакцин. Медиц...
17:56
Ребенок проглотил батарейку: врачи НЦОМИД спасли жизнь малышке
17:54
Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «моральным дегенератом»
17:49
Эксперты признали здание мастерских Театра оперы и балета аварийным и опасным
17:47
В Бишкеке автомобиль ГУОБДД столкнулся с легковушкой: выясняют причины ДТП