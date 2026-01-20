Двадцать третий по счету. Нацбанк выдал лицензию «Алма Финанс Банку»

Национальный банк выдал ЗАО «Алма Финанс Банк» лицензию на право проведения банковских операций в национальной и/или иностранной валюте. Об этом говорится в решении НБ КР.

Документ дает новому коммерческому банку право проводить банковские операции в рамках законодательства страны.

Напомним, летом прошлого года Министерство юстиции зарегистрировало новый банк — ЗАО «Алма Финанс Банк». Известно, что он создан с участием китайского капитала. Главой банка указан Ван Син. Юридический адрес указан в Бишкеке на улице Огонбаева, 222. Это также месторасположение микрофинансовой компании «Алма Кредит», работающей на рынке Кыргызстана с 2013 года. Ее возглавляет Эрмек Ормотоев.

В учредителях указаны шесть человек, в том числе трое граждан Китая. Один из них — Лю Вэнь Чжун, он также является учредителем двух компаний, которые входят в число учредителей нового банка: ОсОО «Баден Сервис», занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, и ОсОО «Кыргыз Темир Групп».

«Алма Финанс Банк» стал 23-м по счету банком, работающим в республике.