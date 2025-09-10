09:09
О постепенном переходе на электромобили проинформировали в кабмине

В рамках реализации программы по достижению углеродной нейтральности к 2040 году в Кыргызстане предусмотрен постепенный переход на электромобили. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев.

При этом он отметил, что резкий отказ от машин с бензиновыми двигателями нецелесообразен — не все граждане имеют финансовые возможности. Поэтому задачи государства — создать условия для постепенного перехода на альтернативные виды транспорта.

По словам Данияра Амангельдиева, строятся электрозарядные станции, упрощен порядок получения разрешений для их установки, а также предоставляются льготные кредиты. А при ввозе электромобилей они освобождаются от уплаты таможенной пошлины и НДС.

Ежегодная квота на беспошлинный ввоз электромобилей составляет 5 тысяч единиц. Если в первые годы в страну завозилось около 1 тысячи, то в 2023-м — уже более 4,5 тысячи, а в прошлом году — почти 5 тысяч.
